Türkiye Gazetesi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor. İşgalci İsrail, Filistin'e yönelik saldırılarına devam ederken Müslümanların ibadet ettiği camileri kapatarak işgalci tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi. Üstelik, İsrail yönetimi daha önce de Harem-i Camii'ni kapatmıştı.

Harem-i İbrahim Camii Müdürü Gassan er-Recebi, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, "Yahudilerin ibadet edeceği" gerekçesiyle akşam saat 22.00’ye kadar camiye Müslümanların girişini ve ezan okunmasını yasakladığını söyledi.

İsrail askerlerinin, caminin bulunduğu El Halil’in eski şehir bölgesindeki yoğunluğunu artırarak, buradaki Filistinlilerin hareket özgürlüğüne sert kısıtlamalar getirdiğini ifade eden, Recebi, “Yerleşimciler, Müslümanlara kapatılan caminin tümünü ele geçirerek, müzik çalıyor, alkış tutuyor, şarap içiyor ve caminin çevresinde gürültülü şekilde danslar ediyorlar.” dedi.

Harem-i İbrahim Camii'nin tamamen Müslümanlara ait bir vakıf olduğuna dikkati çeken Filistinli yetkili, “Caminin Yahudileştirilmesi için bu kışkırtıcı davranışlarla kutsallığının ihlal edildiğini” söyledi.

İLK İHLALLER DEĞİL

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Zelenskiy'den İsrail'e sitem: Hava savunma sağlayamamalarını anlayamıyorum Rusya-Ukrayna savaşında Batı'lı ülkelerin desteğini alan Ukrayna Lideri Vladimir Zeleskiy, katıldığı bir TV programında İsrail'in hava savunma sistemi vermemesini 'şok oldum' diyerek açıkladı.

İsrailliler, Filistinli gazeteci Ebu Akile'yi kasıtlı vurmuş Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 4 ay önce öldürüldü. İngiltere ve Filistin, olayın aslını araştırdı ve gazetecinin İsrail askerleri tarafından kasıtlı bir şekilde vurulduğunu ortaya çıkardı.

İsrail'den Şam Havalimanı'na hava saldırısı Suriye'de Esad rejimi, İsrail'in Şam'daki havalimanına hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. İsrail makamlarından ise söz konusu saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.