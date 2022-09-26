Türkiye Gazetesi

Yusuf el-Karadavi kimdir? İslam dünyasının en saygın alimlerinden birisi olarak kabul edilen Yusuf el-Karadavi vefat etti. Dünya Müslüman Alimler Birliği, yaptığı yazılı açıklamayla Birliğin eski başkanı Mısırlı alim Karadavi'nin vefat ettiğini duyurdu.

Birliğin açıklamasında, "Ömrünü, İslam'ın hükümlerini açıklamaya adayan Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucu başkanı Yusuf el-Karadavi, Hakk'ın rahmetine kavuştu." ifadesine yer verildi.

YUSUF EL-KARADAVİ KİMDİR?

1926 yılında Mısır’da dünyaya gelen Karadavi, dünyanın önde gelen İslam alimlerinden birisi olarak kabul ediliyordu. 2004 yılından 2018'e kadar Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin başkanlığını yapan Karadavi, on yaşına varmadan Kur’an’ı ezberlemişti.

Üniversiteyi Ezher’de okuyan ve doktorasını tamamlayan Karadavi, Mısır başta olmak üzere birçok Arap ülkesinde önemli görevler üstlendi. Karadavi’nin 150’ye yakın eseri bulunmakta ve bu eserler birçok dile çevrilmiştir.

Sünneti Anlamada Yöntem, Kudüs & Her Müslümanın Ortak Davası, Öncelikler Fıkhı kitapları en çok bilinen kitaplarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadavi'nin ailesine taziye telefonu Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadavi'nin oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüştü ve taziyelerini iletti.

Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanıydı...Yusuf el-Karadavi vefat etti Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi 96 yaşında vefat etti.