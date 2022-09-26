Türkiye Gazetesi

ABD eski Başkanı Barack Obama, kızları Sasha ve Malia ile birlikte Los Angeles’ta seçkin Hamasaku suşi restoranına gitti. Obama’nın arabasının restoranın otoparkında engelliler için tahsis edilen yere park ettiği görüldü.

Büyük araç iki saat engelli park yerini işgal ederken eski başkanın davranışı tepki çekti. Obama restorandan kızlarını bırakarak yalnız ayrıldı. Tatlıların çok pahalıya satıldığı restoranda görevliler Obama’ya dondurma ikram etmeye çalışırken eski başkan da personeli selamlayarak restorandan ayrıldı. Karısı Michelle’in ise bir etkinlik için New York’ta olduğu açıklandı.

Trump'tan köşeye sıkıştıran 'Obama' sorusu: 33 milyon sayfa belgenin peşine neden düşülmedi Eski ABD başkanı Donald Trump, Florida’daki malikanesinin FBI ajanları tarafından aranmasının ardından, arama kararını bizzat imzaladığını açıklayan Adalet Bakanı Merrick Garland’a Truth sosyal medya hesabı üzerinden yüklendi. Trump arama kararından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi.

Barack Obama’yı tanıyan koyun kanseri koklayan karıncalar… ‘Bilim hayvanları’ insanlığın hizmetinde Bilim adamları hayvanları eğitip insanlığın hizmetine sunuyor. Öyle ki; top oynayan arılar, araç kullanan fareler, Barack Obama’yı tanıyan koyun, kanseri koklayan karıncalar ve niceleri birçok çalışmada insanlığın yararına olacak araştırmaların baş kahramanı olarak karşımıza çıkıyor.