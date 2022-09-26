Türkiye Gazetesi

NATO’nun Baltık Denizi’ndeki tatbikatına 9 NATO ülkesi ve NATO ortağı Finlandiya katıldı. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO ülkeleri Macaristan, Almanya, Çekya, İtalya, Türkiye, İngiltere, Estonya, Letonya ve Litvanya ile NATO ortağı Finlandiya'nın katılımıyla 26-27 Eylül'de Baltık Denizi bölgesinde "Ramstein Alloy" adlı hava tatbikatı icra ediliyor.

Müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin hızlı mukabele uçuşları yaptığı tatbikatta, iletişim kesintisi, önleme, arama ve kurtarma, hava muharebesi, yakın hava desteği, havadan havaya yakıt ikmali gibi senaryolar uygulanıyor.

Bu yıl üçüncüsü yapılan tatbikata ilk kez hava ve yerde konuşlu entegre hava ve füze savunma sistemleri de dahil edildi. Bu kapsamda İspanyol NASAMS hava savunma sistemleri Letonya'daki Lielvarde Hava Üssünün hava saldırılarına karşı savunması için hazırlanan senaryoda kullanılacak. Böylece hava ve kara entegrasyon taktik, teknik ve prosedürlerinin eğitimi yapılacak.

Tatbikatta 20'den fazla savaş uçağı ve destek hava araçları, NATO'nun erken uyarı uçakları ile ulusal komuta ve kontrol merkezleri görev yapıyor.

NATO'dan Çin'e çağrı: Rusya üzerindeki etkini kullan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin’i Ukrayna'daki savaşın bitmesi için ülkesinin Rusya üzerindeki etkisini kullanması çağrısı yaptı.

NATO ve ABD’den Rusya’ya referandum tepkisi: Kabul etmeyeceğiz ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağı herhangi bir sözde referandumu kabul etmeyeceklerini belirtti. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, Ukrayna’da ayrılıkçıların düzenlemeyi planladığı seçimlerin meşruiyetinin olmayacağının altını çizdi.