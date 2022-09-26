Türkiye Gazetesi

Rusya’nın kısmi seferberlik ilanından sonra Rus vatandaşları sınır bölgelere akın edip, ülkeden kaçmıştı. Polonya, Rus vatandaşlarına yönelik kısıtlama kararı aldı. Karar, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya'nın, kara sınırlarını Ruslara kapatmasından bir hafta sonra uygulamaya başlandı.

Söz konusu kararın, Schengen vizesi olanlar için de geçerli olduğu bilgisi paylaşıldı. Öte yandan, insani durumlar, diplomatik misyonlar, Polonya eğitim kurumlarından araştırmacılar, öğrenciler ve balıkçılar için bazı istisnai durumlar olduğu belirtildi.

Polonya, birkaç ay önce Rus vatandaşlara turist vizesi vermeyi askıya almış, Rus vatandaşların ülkeye kara yoluyla girişini yasaklamıştı.

Polonya: Rusya Ukrayna'yı yok etmeye çalışacak ​Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Putin'i kızdıracak açıklamalarda bulundu. Morawiecki, "Rusya Ukrayna'yı yok etmeye ve topraklarının bir kısmını ele geçirmeye çalışacak. Buna izin veremeyiz" dedi.

Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya'dan Rusya için ortak vize kararı 4 Avrupa ülkesi, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya hakkında ortak bir aldı. Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya Polonya tarafından alınan karar uyarınca 19 Eylül tarihinden itibaren Rus vatandaşları için vize işlemlerini durduracağı açıklandı.