Türkiye Gazetesi

Filmlerde dünyaya yaklaşan bir asteroidi durdurmak için gönderilen uzay araçlarını çokça izledik. Ancak bu girişim ilk defa gerçek olacak. Dimorphos isimli bir asteroide gönderilen uzay aracının çarpışmasına saatler kaldı. Tarihi olay tüm dünyada yankı uyandırdı. Bu projeyle, dünyaya yaklaşan ölümcül bir asteroidi durdurmanın mümkün olup olmadığı test edilecek. Çarpışmayı canlı izlemek isteyenler NASA DART çarpışma saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte; NASA DART canlı yayın bilgileri!

NASA DART ÇARPIŞMA SAAT KAÇTA?

Dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzakta gerçekleşecek bu tarihi olay gerçek zamanlı olarak takip edilebilecek. DART’ın üzerinde bulunan kameralarla çarpma anını canlı yayınlamak mümkün olacak.

Çarpışma TSİ ile 27 Eylül gece yarısı saat 02:14’ten takip edilebilecek.

NASA DART CANLI YAYIN

NASA canlı yayını TSİ ile 00:30’da başlayacak. NASA’nın Youtube kanalından tarihi olayın canlı yayınlanması bekleniyor.

NASA DART PROJESİ NEDİR?

330 milyon dolarlık projeyle gerçekleştirilen ve SpaceX'in "Falcon 9" roketiyle fırlatılan uzay sondası DART'ın görevi, Dünya yörüngesine yakın hareket eden bir asteroide kasıtlı çarparak dönüş hızını ve hareket yönünü değiştirmek.

DART’IN 160 metre çapındaki Dimorphos isimli asteroide yaklaşık 24 bin kilometre hızla çarpacağı tahmin ediliyor.

Dydmos isimli daha büyük bir asteroidin etrafında 11 saat 55 dakikada dönen Dimorphos'un çarpışma sonunda yavaşlayarak büyük asteroide daha da yakılanşması ve yörüngesinden 10 dakika uzaklaşması planlanıyor.

Dimorphos isimli asteroid Dünya için bir tehlike içermiyor. Bu projeyle, Dünya’ya yaklaşması ve tehlike oluşturması muhtemel asteroidlerin tespit edilmesi ve onların yörüngesinden uzaklaştırması planlanıyor. Test amacı taşıyan proje, Dünya’nın geleceği açısından büyük bir önem taşıyor.

Büyük gün geldi çattı! NASA'nın DART aracı asteroidle çarpışacak NASA'nın DART uzay aracı küçük bir asteroide çarparak gök cismini rotasından saptırmaya çalışacak. Dimorphos isimli asteroidle çarpışma görevi 26 Eylül'de yapılacak.

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