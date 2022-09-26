Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etti. Bunun ardından, Ukrayna'nın batı komşusu Moldova'da hareketlilik başladı. Moldova Güvenlik Konseyi hafta sonu acilen toplandı.

RUS ORDUSUNA KATILIMLAR ENGELLENECEK

Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararları Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu açıkladı. Mevcut durumun dikkatle izleneceği ve oluşan risklere göre tedbirlerin alınacağını belirten Sandu "Moldova sınırları içerisinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı Transdinyester bölgesindeki halkın seferberlik kapsamında Rus ordusuna katılması engellenecek" dedi.

NÜKLEER TEHDİDE KARŞI TEDBİRLER

Muhtemel mülteci akınına karşı hazırlığın yapılacağını aktaran Sandu, nükleer tehdit sonucunda oluşacak acil durumda eylem planının denetleneceğini ifade etti. Ayrıca Sandu, acil durumda halka alternatif enerji kaynaklarının sağlanacağını dile getirdi.

RUSYA'NIN YANINDA OLAN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILACAK

Ülkenin doğu bölgelerinde yaşayan Moldova vatandaşlarının seferber edilmesi riskinin olduğunu belirten Sandu, "Bu tür eylemlere karşı saldırgan tarafında savaşacak Moldova ve Rus vatandaşlığa sahip şahısların vatandaşlıktan çıkarılması ihtimalini değerlendiriyoruz. Saldırganın tarafında saf tutan ve Rus vatandaşı olmayan Moldovalılara yönelik cezaların sertleştirilmesi üzerinde çalışılıyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Sandu "Dışişleri Bakanlığına, Rusya'da yaşayan Moldova vatandaşlarının seferberlik kapsamında Rus ordusuna çağrılmasının engellenmesi için Rusya ile istişareleri başlatma talimatı verdim. Bakanlık ve diğer kurumlar, Rusya'dan vatanına dönmek isteyen vatandaşlara gerekli desteği sağlayacak. Moldova'nın Moskova Büyükelçiliği bu konuda çalışmaları sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

SAVAŞI DESTEKLEYENE AĞIR CEZALAR VERİLECEK

Moldova'nın savunma ve güvenlik alanının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Sandu, konuşmasını şöyle noktaladı: Güvenlik güçleri, muhtemel tehditlere karşı seferber edildi. Ülkedeki durumu istikrarsızlaştırma yönünde girişimler var. Söz konusu girişimde bulunanlar cezalandırılacak. Devlet kurumlarına, Ukrayna'daki savaşı destekleyen ve propagandasını yapanlara, Moldova'ya saldırganı çağıranlara yönelik ağır cezalar vermesi önerisinde bulunduk. Ayrıca, vatana ihanet ve ayrılıkçılığı teşvik edenlere yönelik cezaların sertleştirilmesi gerekiyor.

Enerji krizi Moldova'yı da vurdu: Türkiye'den yardım istediler Rusya'nın gaz akışını kesmesi ile Avrupa'da enerji krizi derinleşirken ülkeler tasarruf için önlem alıyor. Enerji krizinin vurduğu ülkeler arasında yer alan Moldovo'da gaz nakli için Türkiye'nin yardımını istedi. TBMM Başkanı Şentop, doğal gaz nakli için Moldova'ya gerekliği desteğin sağlanacağını duyurdu.

Moldova'dan Rusya açıklaması: Kışkırtmalara teslim olmayacağız Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Rusya'nın Transdinyester bölgesi meselesiyle ilgili "kışkırtmalarına" teslim olmayacaklarını belirtti.