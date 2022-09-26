Türkiye Gazetesi

Filipinler’in kuzeyini vuran ve Karding olarak da adlandırılan Noru Tayfunu’nun Doğu Asya'ya doğru ilerlemesi nedeniyle Tayland'da alarm verildi.

Tayland Metoroloji Bakanlığı’nın geçtiğimiz günlerde acil olarak kurduğu Noru Tayfun Takip Merkezi’nden yetkililer yaptıkları basın açıklamasında, Noru’nun 27-28 tarihlerinde Vietnam’a ve 29’undan itibaren de Tayland’da ulaşması beklendiği ifade edildi.

DALGA BOYUNUN 3 METREYİ BULMASI BEKLENİYOR

Tayfunun 29 Ekim’den itibaren öncelikle Tayland’ın kuzey şehirlerinde ve sonraki günlerde tüm ülkede etkili olmasının beklendiği ifade edilirken, Tayland halkı muhtemel sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Belirtilen günlerde denizlerdeki dalga seviyelerinin 3 metreye kadar çıkması beklendiği belirtilirken, küçük balıkçı teknelerine denize açılmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Noru Tayfun Takip Merkezi, beklenmekte olan tayfun süresince ülkenin çeşitli bölgelerinde yer alan meteoroloji departmanları, kurtarma ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma yürütecek.

FİLİPİNLER’DE NORU NEDENİYLE 5 KİŞİ ÖLDÜ

Filipinler’in kuzeyini vuran Noru Tayfunu nedeniyle San Miguel bölgesinde sel sularında mahsur kalanları kurtarmaya giden 5 görevlinin bulunduğu botun üzerine duvar yıkıldığı ve çalışanların sel sularına kapılarak hayatlarını kaybettiği ifade edildi. Filipinler’de Noru’nun etkili olduğu bölgelerde toplamda 74 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Filipinler tayfuna hazırlanıyor: 8 bin 500 kişi tahliye edildi Filipinler'de beklenen Noru Tayfunu nedeniyle yaklaşık 8 bin 500 kişi tahliye edilirken, eğitim öğretime ara verildi, devlet memurları izinli sayıldı.

Japonya’da tayfun alarmı: Acil durum seviyesi en üst düzeye çıkarıldı, 4 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı Doğu Asya’da etkisini gösterecek olan Nanmadol tayfununa karşı en yüksek seviyede uyarı yapıldı. Yaklaşık 4 milyon kişiye tahliye çağrısı yapılırken, tayfun için “daha önce hiç yaşanmadığını” bildirildi. Ulaşım kısmen durduruldu.

Çin'de tayfun alarmı: Acil durum seviyesi 3’e yükseltildi Filipinler'in kuzeybatı açıklarında ortaya çıkan Ma-on tayfununun Çin'in Guangdong eyaletinde Perşembe günü karaya çıkması beklenirken acil durum müdahale seviyesinin 3’e yükseltildiği bildirildi.