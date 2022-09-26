Türkiye Gazetesi

Rusya gaz sızıntısı olduğunu iddia ederek Avrupa ülkelerine gaz akışını durdurmuş, sızıntının onarılmasının ardından yeniden gaz verileceğini duyurmuştu.

Rusya'nın ardından Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2'den de Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiği duyurdu.

NASIL OLUŞTUĞU BİLİNMİYOR

Sızıntının neden kaynaklandığı henüz bilnmiyor, öte yandan boru hattının gaz ithal etmek için kullanılmasa da yine de doldurulduğu bildirildi.

Nord Stream 2, Almanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Rusya'daki sorumlu yetkililere konuya ilişkin bilgi verildiğini belirtti.

Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada ise Almanya ve Danimarka'daki yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedilerek "Şu anda gerçekleri açıklığa kavuşturmak için ilgili makamlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz." ifadesine yer verildi.

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