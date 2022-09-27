Türkiye Gazetesi

Japonya'nın Nara şehrinde seçim konuşması yaparken suikasta uğrayan ve hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şhinzo Abe, başkent Tokyo'da düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Abe’nin cenazesi 11 milyon doları aşması nedeniyle protesto edildi.

Abe'ye saygı için çiçek bırakmak isteyen sivillerin ziyaretine açılan tören alanı yakınındaki Kudanzaka Parkı girişinde ise uzun insan kuyrukları oluştu.

Japon siyaset ve iş dünyasından 3 bin 600, 218 ülke ve bölge ile uluslararası organizasyondan 700 kişi olmak üzere 4 bin 300 kişinin katıldığı törende, imparatorluk ailesinin 7 üyesi de hazır bulundu.

Türkiye'yi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil etti. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno'nun yaptığı açılış konuşması ile başlayan törende Japon Ulusal Marşı okundu ve Abe için saygı duruşunda bulunuldu. Abe'nin hayatı ve siyasi başarılarını anlatan bir videonun gösterildiği törende, Japonya Başbakanı Fumio Kishida da Abe için anma konuşması yaptı.

‘YORULMADAN ÇALIŞTI’

Kishida, Abe'nin suikast sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu belirterek, Abe'nin ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. 29 sene önce Abe ile aynı yıl meclise seçildiklerini hatırlatan Kishida, Abe'nin yıllar boyu süren siyasi başarılarından övgüyle söz etti. Siyaset dünyasında Abe ile omuz omuza mücadele ettiklerini kaydeden Kishida, Abe'nin "Sadece güvenlik ve diplomaside değil, aynı zamanda ekonomi ve sosyal güvenlik alanlarında da yorulmadan çalıştığını" vurguladı. Abe'ye ithafen "Modern Japonya tarihinde en uzun süre iktidarda kalan başbakan oldunuz. Ama tarih sizi görev sürenizden çok başarılarınızla hatırlayacak" diyen Kishida, "Eminim ki Japonya ve dünyadaki birçok insan, 'Başbakan Abe'nin günleri' ve 'Başbakan Abe dönemi' gibi şeyler söyleyerek sizi özleyecektir" ifadelerini kullandı. Törende, Abe'nin sağ kolu ve halefi olan eski Japonya Başbakanı Yoshihide Suga da Abe'nin arkadaşları adına bir konuşma yaparak, başsağlığı dileklerini sundu.

RESMİ TÖREN KARARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Japonya’da hükümet, suikast sonucu yaşamını yitiren Abe için 27 Eylül'de Tokyo'daki Budokan Kapalı Spor Salonu'nda resmi cenaze töreni düzenleneceğini açıklamış, yaklaşık 11.5 milyon dolarlık masrafın devlet bütçesinden karşılanacak olması kamuoyunun bazı kesimlerinin tepkisine neden olmuştu. Eski başbakanlar için resmi cenaze töreni düzenlenmesini gerektiren bir anayasa hükmü bulunmadığına dikkat çeken muhalif kesimler, ülkenin çeşitli yerlerinde gösteriler düzenleyerek kararı protesto etmişti. Japonya hükümetinden konuyla ilgili daha önce yapılan açıklamada ise "Ülkenin en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Abe, diğerlerinden farklı liderlik becerileri sergilediği ve bir dizi ciddi iç ve uluslararası meselenin üstesinden gelmek için ağır sorumluluklar üstlendiği için bu karar alındı" ifadeleri kullanılmıştı.

MASRAFALAR PROTESTO EDİLDİ

Japonya'da, temmuz ayında suikast sonucu hayatını kaybeden "en uzun süre görev yapan başbakan" unvanlı Abe Shinzo'nun cenazesi için düzenlenen devlet töreni protesto edildi. Protestocular, slogan atarak merasimin düzenlendiği başkentin Çiyoda bölgesindeki "Nippon Budokan" yakınlarındaki Kudanshita semtine yürüdü. İmparatorluk Sarayı'nın kuzeyinde, nehir ve taş yapılarla çevrili Kita-no-maru Park içinde bulunan "Nippon Budokan" yakınındaki gösteri için emniyet mensupları geniş güvenlik önlemleri aldı.