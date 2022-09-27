Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vlamir Putin gıda krizi ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu ve 203 tahıl gemisinden sadece 4'ünün yoksul ülkelere gittiğini iddia ederek yine Batı'yı suçladı.

Rusya'nın bu yıl 138 milyon ton tahıl hasadı gerçekleştirdiğini anlatan Putin, "Yıl sonu itibarıyla hasadın 150 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu Rusya tarihinde rekor bir seviye olacak. Böylece mevcut zor durumda, kendi ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılayacağız ve ihracatı artırmak için ek bir kaynak elde edeceğiz." dedi.

Rus tahılı ve gübresinin sevkiyatına ilişkin zorlukların devam ettiğine dikkati çeken Putin, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar, birkaç yıldır yaşanan küresel gıda krizini derinleştirme tehdidi oluşturuyor. Bazı ileri gelen ülkelerin mali ve gıda politikaları nedeniyle mevcut durumu yaşıyoruz ve bunun tüm sorumluluğu da Batı'ya aittir." diye konuştu.

Putin, Ukrayna'dan gerçekleştirilen tahıl sevkiyatlarının ise yoksul ülkelere gitmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"23 Eylül itibarıyla Ukrayna limanlarından ayrılan 203 gemiden yalnızca 4'ü yoksul ülkelere gitti. Geçen hafta pazartesiden cumaya kadar ayrılan 46 gemiden 14 gemi arabulucu ülke Türkiye'ye, kalan 32 gemiden 25'i ise AB'ye gitti. Bunlar en fakir ülkeler mi? Bu tümüyle bir kandırmacadır. Batı küresel gıda krizini kışkırtıyor. Bu koşullar altında, gıda güvenliğimizi sağlamalı, ekipman, makine ve tohum dahil olmak üzere ithal kaynaklara bağımlılığı azaltmalıyız."

ABD tahıl anlaşması açıklaması: Küresel gıda fiyatlarını düşürdü ABD, Türkiye'nin öncülüğü ve BM'nin aracılığıyla imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Ukrayna limanlarından dünyaya dağılan tahıl sevkiyatının küresel gıda fiyatlarını düşürdüğünü bildirdi.

ABD tahıl anlaşması açıklaması: Küresel gıda fiyatlarını düşürdü ABD, Türkiye'nin öncülüğü ve BM'nin aracılığıyla imzalanan tahıl anlaşmasının ardından Ukrayna limanlarından dünyaya dağılan tahıl sevkiyatının küresel gıda fiyatlarını düşürdüğünü bildirdi.