Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın Ege Denizi’nde tansiyonu yükselten provokatif hareketleri bölgede ipleri iyice gerdi. Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı şekilde adalara askeri araç yığdığı anlar geçtiğimiz günlerde AKSUNGUR İHA tarafından havadan görüntülendi. Türk insansız hava araçları, Yunanistan’ın adalara nasıl silah yığdığını anbean kaydederek belgeledi. Adalara taşınan zırhlı araç ve tankların ise ABD yapımı ve hibeyle Yunanistan’a verilen araçlar olduğu anlaşıldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı açıklamalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dedeağaç ve adalara asker ve silah yığını yapan Yunanistan’ı sert şekilde uyardı. Bunun üzerine Yunanistan Başbakanı Miçotakis, adeta itiraf gibi bir açıklamada bulundu. Yunan Başbakan iplerinin kimlerin elinde olduğunu açıkça belli eden konuşmasında, Türkiye'nin sadece Yunanistan'ı değil, Avrupa ve NATO'yu da karşısına aldığını iddia etti.

YUNAN BAŞBAKAN: ‘KENDİMİZE GÜVENİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina yönetimini uyarmasının ardından Miçotakis, ülkesinde kabine toplantısında konuştu. Miçotakis, "Uluslararası hukukun gücü, silahlı kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam" şeklinde konuştu.

Açıklamasının devamında ise Miçotakis, Yunanistan'ın kırmızı çizgilerinin ‘açık’ olduğunu ifade etti. Ardından, "Ateşli sözler yerine, nihayet barışçıl eylemleri ve anlamlı diyalog yolunun seçilmesi çok önemlidir" dedi.

Miçotakis, “Karşı taraf, yalanlarını ve tehditlerini monoton bir şekilde sürdürebilir ancak bu oyunda tek başına. Sadece Yunanistan'a karşı çıkmıyorlar; bütünüyle Avrupa ve NATO'daki müttefiklerimizle de mücadele içindeler" diyerek Yunanistan’da iplerin kimin elinde olduğunu apaçık ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a sert tepki: Yaptığı gizli işgaldir AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki polisevine PKK saldırısına ilişkin 'Hamdolsun teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz ucu ya HDP'ye ya CHP'nin gazeteci siyasetçi, sivil toplum temsilcisi diye sahip çıktığı kesimlere ya da batı ülkelerine çıkar.' dedi. Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırmasına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan 'Türkler bizi gözetliyor' korkusu Son dönemde Ankara ile ‘diyalog’ çağrısı yapan Atina’nın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı adımı yakında takip ediliyor. Skandal sevkiyata sus pus olan Yunan medyası ‘Türkler bizi gözetliyor’ demekle yetindi.