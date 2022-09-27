Türkiye Gazetesi

27 Eylül ülkede şehitleri anma günü olarak belirlenmişti. Azerbaycan Islahatçı Gençlik Birliği başkanı, Editor.az Medya Grup Başkanı Ferit Şahbazlı, destanın yıl dönümünde yaptığı açıklamada "Azerbaycan halkı tüm gücünü seferber etti ve düşmana "demir yumruk" vurdu. İşgal altındaki Karabağ toprakları kurtarıldı, tarihi adalet yeniden sağlandı. Azerbaycan, BM'nin yıllardır kağıt üzerinde kalan 4 kararını hayata geçirmeyi başardı" dedi.



Ferit Şahbazlı, savaşın hemen ardından Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan tüm topraklarda büyük çaplı yenidenkurma ve inşaat çalışmalarına başladığını belirterek, "Yeni altyapı projeleri uygulandı, havaalanları yapıldı. Kültür başkentimiz Karabağ'ın toprakları, Şuşa önemli yerel ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya başladı. Bu, Azerbaycan devletinin gücünün bir örneğidir" ifadesini kullandı.

Azerbaycan'ın vatan savaşında kardeş ülke Türkiye'nin desteğinin son derece önemli olduğuna işaret eden Birlik Başkanı Ferit Şahbazlı, "Türkiye'nin savaş sırasında ve sonrasında Azerbaycan'a siyasi, manevi ve enformasyon cephesinde verdiği destek büyük öneme sahiptir. Türkiye'nin tutumu 44 günlük Karabağ savaşında belirleyici rol oynadı. Azerbaycan halkı bunu her zaman hatırlayacaktır" diye konuştu.



Şahbazlı, Ermenistan'ın ağır yenilgiye rağmen provokasyonlarını sürdürdüğünü ancak onları bekleyen sonun "ezilmek" olduğunu söyledi.