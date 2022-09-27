Türkiye Gazetesi

Uzun süredir iş gücü açığını kapatmak isteyen Almanya göçmen yasasını değiştiriyor. Kalifiye iş gücü eksikliğine dair çalışmalar üreten Alman hükümeti, Türkçe'ye "fırsat kartı" olarak çevrilebilecek "Chancenkarte"ı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kart Avrupa Birliği (AB) dışından kalifiye iş gücünün Almanya'da çalışmasını mümkün kılacak. Yeni yasayla "fırsat kartı" dönemi başlayacak.

ALMANYA FIRSAT KARTı DEVREYE SOKUYOR

Almanya nitelikli işçi yetersizliğini aşmak için yabancı vasıflı işçilerin ülkeye göç etmesini kolaylaştırma planını açıkladı. Fırsat Kart'ı ile bireyler Almanya'da daha hızlı ve kolay iş bulma fırsatı elde edecek.

Almanya nitelikli işçi açığını kapatabilmek için değişikliğe gidilen göç yasasıyla Alman hükümeti bireylerin iş bulmasını kolaylaştıracak fırsat kart hazırlıyor. Hali hazırda iş arayanlar için Almanya'nın bir vize seçeneği mevcut. Fırsat kartı ise Almanya'da iş bulmak isteyenler için; onaylanmış bir iş teklifi olmasa da Almanya'ya gelmelerine izin verecek çok daha kolay ve hızlı bir sistem olacak.

Deutsche Welle Türkçe'nin Alman basınından aktardığı habere göre, yeni sistemle fırsat kartına sahip olanlara belirli bir süre için iş aramak veya eğitim almak üzere Almanya’ya gelmesine izin verilecek. Bunun için her yıl ihtiyaca göre kota belirlenecek. Almanya hükümeti tarafından tanınan bir yeterlilik belgesi gösterenler "fırsat kartı" için gerekli şartları yerine getirmiş olacak. Ayrıca diğer insanlara da Almanya'ya gelme şansı verilecek. Buna göre, puanlama sistemi getirilecek ve ilgili puan sistemi dört kriterden oluşacak.

Hükümet tarafından hazırlanan, Make it in Germany sitesi Almanya'ya çalışmak veya okumak için gelmek isteyenler için yol göstermeyi hedefliyor. Sitede Türkçe dahil birçok dilde bilgi yer alıyor.

FIRSAT KART ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Almanya'nın planladığı "fırsat kartı"na ilişkin planlarını hafta içinde duyurdu. Bu kart sayesinde, yabancı kalifiye çalışanlar, herhangi bir iş teklifi olmasa da Almanya'ya gelerek çalışma şansı elde edecek. Bu çerçevede bir puanlama sistemine tâbi tutulacak olan adaylarda, belirlenen dört şarttan en az üçünü yerine getirmiş olma şartı aranacak.

İşte fırsat kartına sahip olmak için istenen şartlar:

Üniversite diploması veya mesleki beceriler

En az üç yıllık meslek deneyimi

Almanca bilgisi veya Almanya‘da önceden yaşamış olmak

35 yaşının altında olmak.

Fırsat kartının dört şarttan üçünü yerine getirenlere verilmesi planlanırken kartın yapısı hükümet tarafından belirlenecek.

Fırsat kartı puanlama sistemine tabi tutulacak ve AB vatandaşı olmayanların göç edip edemeyeceğine dair belirli kriterleri olacak.

İŞ BULAMAYANLAR GERİ DÖNECEK

İşgücündeki talebe göre, verilen kart sayısı Alman hükümeti tarafından yıldan yıla sınırlandırılacak. Kriterleri karşılayanlar iş aramak için Almanya'ya daha kolay gelebilecek. Buradaki önemli faktör, Almanya'da iş arayıp, bulabilmek. Eğer iş bulamazsa kart sahibi bir süre sonra Almanya'dan ayrılmak zorunda.

Bazı yönleriyle ABD'deki Yeşil Kart'a benzetilse de, aralarında önemli bir fark var. ABD'ye doğrudan Yeşil Kart ile girilebiliyor. Kart sahibi orada çalışmak zorunda değil. Fakat fırsat kartı Almanya'da iş bulmaya hizmet ettiği için iş bulamayanlar Almanya'dan ayrılmak zorunda kalabilir.

Çalışma Bakanı Heil, kartların dağıtımında belirli kısıtlamaların söz konusu olacağının da altını çizdi. Buna göre, her yıl, iş piyasasının ihtiyacına göre belirli sayıda kart verilecek. Dolayısıyla "fırsat kartı"nın sınırsız bir dağıtımı söz konusu olmayacak.

Çarşamba günü Batı Alman kamu yayın kuruluşu WDR'e konuşan Heil, "Kalifiye göç ve bürokrasiden arındırılmış bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden, fırsat kartı alan kişilerin Almanya'ya geldiklerinde giderlerini kendileri karşılayabilecek olmaları çok önemli" ifadelerini kullandı.

İŞTE EN ÇOK İŞÇİ İHTİYACININ OLDUĞU SEKTÖRLER

Sitede hangi sektörlerde nitelikli iş gücüne ihtiyacın yüksek olduğu listeleniyor. İşte o branşlar:

Hemşire ve bakıcı: Hasta bakımı, yaşlı ve çocuk bakımı

Doktor

Mühendis: endüstriyel bir bölge olarak her sektörden ihtiyaç duyuluyor. Otomasyon teknolojisi, inşaat, mimarlık, otomotiv sanayi - elektrikli ulaşım ve sürücüsüz ulaşım dahil, yenilenebilir enerjiler, çevre koruma ve yapay zeka

BT uzmanları: Yazılım geliştirme, uygulama destek, IT güvenliği, veri bilimi

Bilim insanları: Biyoteknoloji, kimya, enerji ve çevre mühendisliği, eczacılık, fizik

Zanaatkarlar: İnşaat ve gelişim, metal ve elektronik, ahşap ve plastik, endüstriyel temizlik, el yapımı gıda ürünleri, sağlık ve kişisel bakım, grafik tasarım, giyim, tekstil ve deri endüstrisi

Hizmet sektöründe çalışabilecek profesyoneller

ALMANYA YABANCI İŞÇİLERİ ÇEKMEK İSTİYOR

Ülkenin çalışma bakanı Hubertus Heil ve İçişleri Bakanlığı Bakanı Nancy Faeser, geçtiğimiz günlerde iş gazetesi Handelsblatt için yazdıkları makalede "Akıllı insanları çekmek istiyorsak, onlara basit süreçlerden daha fazlasını sunmalıyız. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerle vasıflı iş gücü arayışında rekabet ediyoruz" açıklamalarında bulundular.

Almanya İstihdam Araştırmaları Enstitüsü veya IFO, ülkenin 1.74 milyon açık pozisyonu olduğunu bildirdi. Münih merkezli kuruluş, Temmuz ayında işçi sıkıntısının, anket yaptığı 4 bin şirketin yaklaşık yüzde 50'sini etkilediğini ve çoğu, bunun sonucunda üretimi azalttıklarını ve bunun da enflasyonu artırdığını söyledi.

IFO, en çok hizmet sektörünün zarar gördüğünü söyledi. Ayrıca, eğitimli mühendis, bilgi teknolojisi uzmanları ve mekanikçi sıkıntısının yanı sıra depolama sektörü, imalat ve perakende sektörlerinde vasıflı işçi sıkıntısı olduğunu söyledi. IFO yaptığı bir ankette Almanya’daki imalat şirketlerinin Nisan ayında yüzde 38 oranında yaşadığı kalifiye işçi sıkıntısı, Temmuz ayında yüzde 43’e yükseldiğini tespit etti.

SİTEDE TÜRKÇE BİLGİLER DE YER ALIYOR

Hükümet tarafından hazırlanan, ''Make it in Germany'' – Almanya'ya çalışmak veya okumak için gelmek isteyenler için yol göstermeyi hedefleyen bir internet sitesi. Bu hedef grup için Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Türkçe gibi birçok dilde kısa ve genel bilgi sağlıyor. Çok dilli bu internet sitesi, vize formaliteleri, mesleki nitelikleri tanımlama, iş piyasası, iş başvurusu, iş sözleşmeleri, iş görgü kuralları, iş kurma, ikili eğitim sistemi, eğitim ve araştırma, dil kursları ve entegrasyon hakkında zengin bilgiler sunuyor. Ayrıca, basit ve temel ihtiyaçlardan, bir daire kiralamaya kadar Almanya'daki günlük yaşam hakkındaki ipuçları ve adresleri de burada bulunuyor.