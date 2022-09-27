Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosunda Sosyalist ve Demokratlar Grubunun toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'daki savaşa ilişkin olarak iki görevi olduğunu belirterek "Biri Ukrayna'yı desteklemek, diğeri çatışmanın tırmanmasını engellemek" dedi.

"UKRAYNA'YI DAHA ÇOK DESTEKLEMELİYİZ"

Jens Stoltenberg, üye ülkelerin Ulusal Silahlanma Direktörleriyle bu sabah bir toplantı yaparak, Avrupa Birliği ile de iş birliği içerisinde savunma sanayide üretimi artırma, müttefiklerin stoklarını doldurma konularını ele aldığını anımsattı. Daha fazla üreterek Ukrayna'ya daha çok yardım sağlanması gerektiğine işaret eden Stoltenberg "İlk mesaj şu ki; Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeliyiz. Diğer mesaj ise savaşın tırmanmasını engellemeliyiz" ifadelerini kullandı.

"NÜKLEER SİLAHI ASLA KABUL EDEMEYİZ"

Stoltenberg, Rusya'nın "sahte referandumlar, nükleer hile, silahlı güçlerin hareketlendirilmesi" hamleleriyle son günlerde çatışmayı tırmandırdığını vurgulayarak "Mesajımız, herhangi bir nükleer silah kullanımının kesinlikle kabul edilemez olduğudur. Bu, çatışmanın doğasını tamamen değiştirir. Rusya, nükleer savaşın kazanılamayacağını ve asla savaşılmaması gerektiğini bilmelidir" diye konuştu.

"NATO İLE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞ UKRAYNA'DAKİNDEN DAHA KÖTÜ OLUR"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, sözlerini şöyle noktaladı: Putin'den bu tür nükleer retoriği tekrar tekrar görürsek, bunu ciddiye almamız gerekecek. Bunun Rusya için ciddi sonuçları olacağı ve nükleer savaşın asla yapılmaması gerektiği mesajını net bir şekilde iletiyoruz. Sonra elbette başka bir tırmanma türü ortaya çıkacak. Bu Ukrayna'nın ötesinde bir tırmanış olacak. Şu anda Ukrayna'da devam eden savaş kötü ve Ukrayna halkı için bir trajedi elbette, ancak NATO ile Rusya arasında tam teşekküllü bir savaş daha da kötü olacak.

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