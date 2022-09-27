Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el-Suud, kabinede değişiklik yaptı. Kral Salman, ülkenin fiili lideri konumundaki oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman'ı Başbakanlık görevine atadı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in katıldığı Bakanlar Kurulu toplantılarına yine Kral Selman'ın liderlik edeceği vurgulandı.

Yeni kabinede Savunma Bakanlığına diğer oğlu Halid bin Selman, Savunma Bakan Yardımcılığına da Talal bin Abdullah bin Turki el-Uteybi atandı.

Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın ise koltuklarını koruduğu söz konusu bakanlıklarda değişikliğe gidilmediği dikkati çekti.

Suudi Arabistan'da en son 27 Aralık 2018'de kabine revizyonu yapılmıştı.

Suudi Arabistan’da devrim: Uzaya kadın astronot gönderilecek Suudi Arabistan, Axiom Space uzay şirketi ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 2023 yılında iki astronotu uzaya göndermeyi planlıyor. Astronotlardan birinin kadın olacağı açıklandı ve SpaceX’e ait Crew Dragon kapsülüyle yolculuk yapacaklar.

Suudi Arabistan, 2023'te uzaya kadın astronot gönderecek Suudi Arabistan Uzay Kurumu, ilk yolculuğunu 2023 yılında yapması planlanan uzay programını hayata geçireceğini duyurdu. Uzaya giden ekibin içinde 1 kadın astronot da yer alacak.