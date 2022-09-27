Türkiye Gazetesi

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ile Herson bölgelerinde referandum düzenlendi. Zaporijya, Donetsk ve Luhansk'ta yüzde 97, Herson bölgesinin ise yüzde 87'si Rusya'ya bağlanmak istedikleri yönünde oy kullandı. Bu referanduma tepkiler ise gecikmedi.

"REFERANDUMUN MEŞRUTİYETİ YOK"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Rusya tarafından düzenlenen sahte referandumların hiçbir meşruiyeti yok ve uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu topraklar Ukrayna’nındır” değerlendirmesinde bulundu.

"ASLA TANIMAYACAĞIZ"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da düzenlediği sahte referandumların ardından ilhak edebileceği 4 bölgenin Batılı ülkeler tarafından asla tanımayacağını vurguladı. Rusya'nın sözde referandumlarını "korkunç bir plan" olarak nitelendiren Blinken "Rusya, Ukrayna'yı işgal etti, toprakları ele geçirdi. ABD Başkanı Joe Biden, referandumlara devam etmesi durumunda Rusya'ya ciddi ek yaptırımlar getirecek. Ukraynalılar kendilerinden alınan toprakları geri almak için ihtiyaç duydukları ne gerekiyorsa yapmaya devam edecekler. Bu çabalarında onları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"GAZ SIZINTISI SABOTAJ"

Kuzey Akım boru hattındaki sızıntılara da değinen ABD'li bakan Blinken "Bunun bir saldırı veya bir tür sabotaj sonucu olabileceğini gösteren ilk raporlar mevcut ancak doğrulanmadı. Netleşirse, bu kimsenin çıkarına değil. Sızıntılar Avrupa'nın enerji direnci üzerinde önemli bir etkisi olmayacak" sözlerini sarf etti.

İSRAİL'DEN DE TEPKİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine bağı olduğu, doğu bölgelerindeki referandumların sonuçlarını tanınmayacağı aktarıldı.

Rus askerleri kapı kapı dolaşıyor: Ukrayna'da silah zoruyla referandum Ukrayna’nın doğusundaki dün başlayan 4 bölgede Rusya’ya bağlanmak için oy verme işlemi sürüyor. Kiev yönetimi bu süreçte silahlı grupların kapı kapı dolaşarak evlerden oy almaya zorladığını iddia etmişti. Sosyal medyada yer alan görüntülerde bu açıklamaları destekler nitelikte videolar yer aldı.

Referandum başladı Kremlin tehdit etti Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’un, sözde referandumla Rusya’ya bağlanması için oy verme işlemi başladı. Ukrayna referanduma katılanların 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağını açıkladı.

Ukrayna’da Rusya kontrolündeki 4 bölgede referandum Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde, Zaporijya ve Herson bölgelerinde Rusya’ya bağlanmak için planlanan referandumlar başladı. Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.