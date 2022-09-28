Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanlığına gönderdiği mektupta 2023 mali yılı için mülteci kabul sayısını geçen yıl ile aynı tutarak 125 bin olarak belirlediğini bildirdi. 1 Ekim'de başlayacak 2023 mali yılı için mülteci sınırı değişmedi. Biden yönetimi geçen yıl mülteci kabul sınırını arttırsa da son 1 yılda ABD'ye kabul edilen mülteci sayısı 20 bin olmuştu.

TRUMP DÖNEMİNDE 18 BİNE KADAR İNMİŞTİ

Birçok ülkeden mülteciye sığınma hakkı veren ABD'de 1980'lerde yıllık 250 bin seviyesinde olan mülteci kabul sınırı sonraki yıllarda hızla düştü. Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde mülteci kabul sınırı 18 bine kadar indi.

Ocak 2021'de başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden mülteci kabul sınırını 62 bin 500'e çıkarsa da 2021'de ABD'ye sadece 11 bin 411 mülteci kabul edildi. Bu yıl, ABD'nin en az mülteci kabul ettiği yıl olarak da kayıtlara geçti.

EN ÇOK SURİYELİ MÜLTECİ 2016'DA

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana ise ülkeden kaçan milyonlarca insan başka ülkelerde güvenli bir hayat arayışına girdi. Savaşın başlamasının ardından 2012'de 31, 2013'te 36, 2014'te 105, 2015'te 1683 mülteci kabul eden ABD yönetimi 2015'de daha fazla Suriyeli mülteci kabulüne başlanacağını duyurdu ve 2016, 12 bin 587 kişi ile ABD'nin en çok Suriyeli mülteci kabul ettiği yıl oldu.

ABD'nin bugüne kadar kabul ettiği Suriyeli mülteci sayısı ise 20 bin civarında .

2021'E KADAR 90 BİN AFGAN MÜLTECİ

Öte yandan ABD Afganistan işgalini başlattığı 2001'den, Afganistan'dan çıktığı 2021'e kadar geçen 20 yılda yaklaşık 90 bin Afgan mülteci aldı. ABD Afganistan'dan düzenlediği tahliye operasyonlarında ise Afganistan'dan çıkardığı 68 bin Afgan'ı ABD'deki askeri üslere yerleştirdi. Bu kişilere şu anda yasal statü kazandırılması için Amerikan hükümetinin çalışmaları sürüyor.

ABD mülteci yasağını kaldırdı ABD yönetimi geçici mülteci yasağı yerine 11 ülkeden iltica edenleri 90 gün gözetim altında tutacak.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, yılbaşından sonra sınır dışı edilen göçmen sayısını açıkladı İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı güncel düzensiz göçmen rakamlarını açıkladı. Buna göre yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 84 bin 993'e ulaştı.

Akdeniz'deki göçmen faciası: Ölü sayısı 94'e yükseldi Lübnan'dan yola çıktıp, Suriye kıyılarında batan göçmen teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi.