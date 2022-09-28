Türkiye Gazetesi

Ukrayna’da 3 bölgenin Rusya’ya katılmak için düzenlediği sözde referandumdan oy çocukluğu ile ‘evet’ çıktı. Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı açıklamada, "Halkın iradesini temsil ettiğini iddia ederken başka bir devletin topraklarının bir devlet tarafından zorla alınmaya çalışılmasına meşruiyet kazandırmayı amaçlayan tek taraflı eylemler, uluslararası hukuka göre yasal olarak kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin Ukrayna'nın egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tamamen bağlı kalmaya devam ettiğini kaydeden Dicarlo, Rusya'nın Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde Ukrayna yasalarına saygı göstermesini istedi.

‘UKRAYNA TOPRAKLARINI ÇALMA GİRİŞİMİ’

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de BM Güvenlik Konseyine yaptığı açıklamada, Rusya'nın referandumunun "toprakları çalma ve uluslararası hukuk normlarını silme girişimi" olduğunu belirterek Rusya'nın tamamen tecrit edilmesi çağrısında bulundu.

Zelenskiy, "Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarındaki erkek nüfusun, kendi yurtlarına karşı savaşmaları için Rus ordusunda silah altına alınmaya zorlamak oldukça küçümseyen bir teşebbüs." ifadesini kullandı.

Rusya'nın tüm uluslararası teşkilatlardan çıkarılmasını isteyen Zelenskiy, Rusya'nın işgal altındaki Ukrayna topraklarını "sahte referandumda" ilhak etmesi durumunda bunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşulacak bir şey olmadığı anlamına geleceğini belirtti.

Zelenskiy, "soykırımsal politika" yürüten Rusya'nın, nükleer felaketi, dünyanın bir adım ötesine getirdiğini söyledi.

ABD'DEN REFERANDUMU KINAYAN YASA TASARISI

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyine söz konusu referandumu kınayan bir karar tasarısı sunacağını ifade etti.

Thomas Greenfield, Rusya'nın karar tasarısını veto etmesi durumunda ise ABD'nin tasarıyı BM Genel Kuruluna taşıyacağını dile getirdi.

Uluslararası topluma Ukrayna'nın statüsünde hiçbir değişikliği tanımamaları çağrısında bulunan Thomas Greenfield, Rusya'dan da birliklerini çekmesini istedi.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı. Oylamaya katılanların yüzde 98,42'si Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullanmıştı.

Sözde referandumun ardından Zelenskiy’den ilk açıklama: Putin ile konuşacak bir şey kalmadı Ukrayna’da 3 bölgenin Rusya’ya katılmak için düzenlediği sözde referandumdan oy çocukluğu ile ‘evet’ çıktı. Referandumun ardından açıklama yapan Ukrayna lideri Volodamir Zelenkiy, Rusya lideri Putin ile artık konuşacak bir şey kalmadığını söyledi.

Dünyanın konuştuğu referandumda sona gelindi: 3 bölgede Rusya’ya katılıma yeşil ışık Ukrayna topraklarındaki 3 bölgenin Rusya’ya katılmak için düzenlediği sözde referandumda oylama işlemi sona erdi. Luhansk, Herson ve Zaporijya’da halk oy çoğunluğuyla Rusya’ya katılım yeşil ışık yaktı.