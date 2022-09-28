Türkiye Gazetesi

Karayiplerde bir ada ülkesi Küba, 'Ian Kasırgası'yla sarsıldı. 3'üncü kategori şiddetindeki kasırganın, salı sabahı Küba'nın batısından geçmesi nedeniyle bölgede hasar meydana geldi ve birçok kişi tahliye edildi. Kasırga nedeniyle yaklaşık 11 milyon nüfuslu adanın tamamında elektrikler kesildi. Şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, kasırganın ilerlediği ABD'nin Florida eylaetinde de kırmızı alarm verildi.

FLORIDA'DA 2,5 MİLYON KİŞİYE TAHLİYE EMRİ

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 2,5 milyon kişiye Ian Kasırgası nedeniyle tahliye emri verildi, otoyollarda kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Milyonlarca kişi eyaletin doğu ve kuzey bölgelerine doğru harekete geçince otoyollarda trafik felç oldu, hava yolu şirketlerinin biletleri yok sattı.

Saatte 200 kilometreye yakın hızla ABD anakarasına ulaşması beklenen kasırga öncesi bölge halkı son hazırlıklarını tamamladı. Federal Afet ve Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) yetkililerinin uyarısı üzerine Florida sakinleri marketlere akın ederek içecek ve gıda depoladı. Dev mağazaların gıda bölümündeki rafların çoğu boşaldı.

Ev ve iş yerlerini şiddetli rüzgar ve yağmurdan korumak isteyenlerin ise yapı marketlerden ahşap ve metal levhalar başta olmak üzere, pil, jeneratör ile keski aletleri gibi malzemeleri tedarik etmeye çalıştığı gözlendi.

Bazı mağaza sahipleri, iç bölümdeki ürünlerinin üzerlerini bile brandalarla örterken bazı bölge sakinleri kapı önlerini kum torbalarıyla destekledi.



Marketlerde raflar boşaldı, kasırga öncesi vatandaşlar gıda, içecek ve yapı ürünlerini stokladı.

YETKİLİLERDEN 'KUZEYE GİTMEYİN' UYARISI

FEMA Florida Direktörü Kevin Guthrie, düzenlediği basın toplantısında, tahliye emri verilen 2,5 milyonluk bölge sakinine, kasırganın yönünün kuzeye doğru olduğunu, dolayısıyla kuzey yerine doğu ve güney bölgelerine doğru hareket etmelerinin daha doğru olacağını söyledi.

Guthrie, özellikle Miami-Dade ve Palm Beach bölgelerinin daha güvenli olacağını kaydetti.

ABD TOPRAKLARINDA KASIRGANIN ŞİDDETİ ARTACAK

Küba'yı kategori-3 şiddetinde vuran ve büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın ABD topraklarına ulaştığında kategori-4 şiddetine ulaşma ihtimalinin devam ettiği belirtildi. FEMA yetkilileri, kasırganın etkisini asgari seviyede tutabilmek adına, bölge halkına yardım için tüm sosyal medya hesaplarından bilgilendirme hizmetini aralıksız sürdürüyor.

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ"

CNN International'ın meteoroloji uzmanı Brandon Miller "Kasırga benzeri görülmemiş bir güç gösteriyor" dedi. Meteoroloji uzmanları kasırganın saatte 160 km ile 185 km hız ile uzun zamandır benzeri görülmemiş bir hıza ulaşmasını beklediklerini duyurdu.



Küba ve Florida'da vatandaşlar kasırga öncesi ülkeden çıkmak için havaalanlarına akın etti, yoğunluk oluştu.

BIDEN YEREL YETKİLİLER İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Florida eyaletini vurması beklenen Ian Kasırgası konusunda bölgedeki belediye başkanları ile telefonda görüştü ve hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, bugün Tampa Belediye Başkanı Jane Castor, St. Petersburg Belediye Başkanı Ken Welch ve Clearwater Belediye Başkanı Frank Hibbard ile ayrı ayrı telefonda görüşerek Ian Kasırgası hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Biden, hafta sonu imzaladığı kararnameyle Florida'ya federal düzeyde de yardımların en hızlı şekilde ulaştırılmasını sağladığını belirterek, Federal Afet ve Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) Başkanı Deanne Criswell'e de her konuda yerel yetkililere yardımcı olunması için talimat verdi.

NASA'NIN FIRLATMA ÜSSÜ DE ETKİLENECEK

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) da, Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nün, Ian Kasırgası'ndan etkilenme olasılığı nedeniyle Artemis programı için kullanılan uzay aracını ve fırlatma rampasındaki roketi hangarlara çekeceğini duyurdu.

NASA, Artemis dahilindeki test uçuşu programının kasırga nedeniyle haftalarca gecikebileceğini kaydetti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, Florida için acil durum kararını onaylarken 27 Eylül'de, bölgeye planladığı gezisini ertelediğini açıklamıştı.

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