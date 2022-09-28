Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın üst üste kışkırtmaları ve Türkiye'ye karşı kara propagandaları sebebiyle gerilen Ankara-Atina gerginliğine, AB Komisyonu'ndan skandal bir tepki geldi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim, ABD'ye ait zırhlı araç ve tankların Türkiye'nin çok yakınındaki adalara çıkarılmasıyla farklı bir boyut kazanırken, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, "Türkiye'den tehdit söylemlerine son vermesini bekliyoruz" açıklamasıyla Batı ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya çıkardı.

"YUNANİSTAN'LA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Türkiye'nin iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuka saygı kapsamında tüm AB ülkelerinin egemenliğine saygı duyması gerektiğini söyledi.

Stano, Yunanistan'ın bir AB üyesi olduğunu belirterek, Türkiye'ye "tansiyonu düşürme ve sadece Yunanistan'la değil tüm AB ülkeleriyle yapıcı işbirliği yolunu izleme" çağrısı yaptı.

AB yetkilisi Stano, "Türkiye'den tehdit söylemlerine son vermesini bekliyoruz" diyerek, AB'nin Yunanistan'la dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

ABD, Yunanistan'a asker yığmıştı! Pentagon'dan açıklama geldi ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Yunanistan’ın Ege adalarına sevk ettiği ABD menşeli zırhlı araçlarla ilgili Ankara’nın Washington yönetimine verdiği protesto notasına ilişkin konuştu. Ryder, Türkiye ve Yunanistan’a diyalog çağrısı yaparken ülkesinin Ege’de herhangi bir tatbikatının olmadığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten itiraf: 'Türkiye sadece bizi karşısına almadı' Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten itiraf gibi bir cevap geldi. Ankara’nın uyarılarının ardından Atina yönetimi, Türkiye için ‘Sadece bizi karşılarına almadılar’ diyerek ABD ile iş birliği içinde olduklarını doğrulamış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a sert tepki: Yaptığı gizli işgaldir AK Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki polisevine PKK saldırısına ilişkin 'Hamdolsun teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz ucu ya HDP'ye ya CHP'nin gazeteci siyasetçi, sivil toplum temsilcisi diye sahip çıktığı kesimlere ya da batı ülkelerine çıkar.' dedi. Yunanistan'ın Ege'deki adaları silahlandırmasına sert tepki gösteren Erdoğan, 'Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. ifadelerini kullandı.

Yunanistan'dan 'Türkler bizi gözetliyor' korkusu Son dönemde Ankara ile ‘diyalog’ çağrısı yapan Atina’nın uluslararası hukuk ve müttefiklik ruhuna aykırı adımı yakında takip ediliyor. Skandal sevkiyata sus pus olan Yunan medyası ‘Türkler bizi gözetliyor’ demekle yetindi.

Son dakika... Yunanistan'dan Ege’de büyük tahrik! Türk İHA'sı görüntüledi: Gemiyle adalara zırhlı taşıdılar Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi ise dikkat çekti.