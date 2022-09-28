Türkiye Gazetesi

İran’da Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler 12 gündür devam ediyor. İran sokaklarında Humeyni rejiminin gölgesinde kadın ve erkekler sokaklarda protestolar gerçekleştiriyor.

İran medyası tarafından yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi’nin, gösterileri desteklediği ve kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı. Haşimi’nin İran’da hangi güvenlik kurumu tarafından gözaltına alındığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

AMİNİ'NİN PROTESTOLARI YAYILIYOR

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Amini'nin hayatını kaybetmesi ülke genelinde tepkilere neden olmuş, protestolar başlamıştı.

'BAŞÖRTÜSÜNÜ UYGUN ÖRTMEDİĞİ GEREKÇESİYLE GÖZALTINA ALINDI'

Tahran Emniyet Müdürlüğü, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti. İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı milislerin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran'da ortalık yangın yeri! Protestolara destek verenlerde yargılanacak İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan, 1 saat eğitim verildikten sonra serbest bırakılacağı söylenen, Mahsa Amini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar 11. gününde de devam ediyor. Protestolarda 41 kişi hayatını kaybetti.

Kanada duyurdu: Mahsa Amini'nin ölümünden sorumlu olanlara yaptırım Kanada, İran'da Mahsa Amini’nin ölümünden sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Mahsa Amini protestolarına katılan 20 yaşındaki Hadis Najafi de öldürüldü İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'hicap kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolara katılan 20 yaşındaki Hadis Najafi de güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Mahsa Amini protestoları sürüyor: Gösterilerde çok sayıda ölü ve yaralı var İran'da Mahsa Amini protestolar devam ediyor. Ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için yapılan protestolar ülke genelinde yayıldı. Cumhurbaşkanı Reisi ölümün soruşturulması gerektiğini sorguladı

Mahsa Amini kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İran'ı ayağa kaldıran genç kadın Mahsa Amini kim? Mahsa Amini kimdir? Mahsa Amini neden öldü? Polisin sert müdahalesi sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen Mahsa Amini, İran’da olaylara yol açtı. İran’da binlerce protestocu genç kadının ölümünde polis şiddetini işaret etti. Görgü tanıklarına göre polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini sonrasında hayatını kaybetti. Amini'nin ölümü dolayısıyla düzenlenen protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi. Peki; Mahsa Amini (Amine) kimdir?