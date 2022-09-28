Türkiye Gazetesi

Singapur Havayolları'na air bir yolcu uçağı, ABD'nin San Francisco kentinden Singapur'un Changi kentine gitmek üzere havalandı. Uçakta bulunan 37 yaşındaki bir yolcu, el bagajında bomba olduğunu iddia etti. İddia üzerine uçakta büyük panik yaşandı.

İHBAR ASLISIZ ÇIKTI

Yaşanan kargaşanın ardından Singapur Savunma Bakanlığı ve Singapur polisinden yapılan açıklamada, bomba ihbarının asılsız olduğunu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şüphelinin terör ve uyuşturucu kullanımı şüphesiyle gözaltına alındığını, aynı zamanda kabin ekibine de saldırmaya çalıştığı belirtildi.

SAVAŞ JETLERİ EŞLİK ETTİ

Singapur Havayolları sözcüsü, uçağın tüm yolcu ve mürettebatıyla birlikte yerel saatle 09.20'de Changi Havaalanı'na iniş yaptığı söyledi. Öte yandan uçaktaki bomba ihbarı sonrası, savaş jetlerinin yolcu uçağına eşlik ettiği ve bu şekilde iniş gerçekleştirdiği öğrenildi.

İran’da SU-22 savaş uçağı düştü İran’da Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Havacılık Kuvvetleri'ne ait SU-22 tipi savaş uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilirken, pilotun kazadan sağ kurtulduğu öğrenildi.