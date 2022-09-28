Türkiye Gazetesi

Baltık Denizi’nde önceki gün meydana gelen doğal faz sızıntısına dair çeşitli iddialar da peşpeşe geldi. Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2'den yapılan açıklamada, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiği doğrulamıştı.

Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarında tespit edilen gizemli sızıntı sonrası Baltık Denizi ülkelerinde panik yaşanıyor. Dün İsveç Ulusal Sismik Ağı (SNSN), Baltık Denizi'nin altındaki Rus doğal gaz boru hatlarındaki sızıntıların yakınında iki patlama tespit edildiğini duyurdu.

PATLAMALAR DEPREME BENZER SARSINTILAR MEYDANA GETİRDİ

Akademisyen Björn Lund, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, pazartesi günün yaşanan olayda 2,3 büyüklüğünde hissedilebilir depreme benzer bir sarsıntı tespit edildiğini belirtti.

2 BÜYÜK PATLAMA MEYDANA GELDİ

Lund, "İlk patlamanın Danimarka'nın Bornholm adasının güneydoğusunda erken saatlerdeydi. O geceki ikinci ve daha güçlü patlama, adanın kuzeydoğusundaydı. Sarsıntıların nedeni ise hiç şüphe yok ki bölgede meydana gelen 2 büyük patlamadan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

‘SPEKÜLASYONLAR YAPMAK İSTEMİYORUM’

Patlamaların genellikle su altında yaşandığını aktaran, "Bu patlamada herhangi bir bilgi alamadık. Patlamanın nasıl olmuş olabileceği konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum." dedi.

İsveç İstihbarat Teşkilatı da (SEPO), ise sızıntılarla ilgili bir soruşturma başlattığını duyurdu.

ŞU ANA KADAR 3 SIZINTI TESPİT EDİLDİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi'nde, yaşanan patlamalarla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya'dan Avrupa'ya giden bir boru hattında üç sızıntı tespit edilmesinde sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" bildirmişti.

GEMİLERE BÖLGEYE YANAŞMAYIN UYARISI

İsveç Denizcilik İdaresi, sızıntı olduğunu bildirerek gemilere uyarıda bulunmuş ve yanaşm gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısında bulunmuştu. Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2, dün, Danimarka'nın Bornholm adasının güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiğini doğrulamıştı.

PESKOV: HİÇBİR İHTİMALİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, sızıntıların sabotaj ihtimali nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtmiş ve ‘Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz bu araştırılması gereken bir durum yorumunu yapmıştı.’

‘KASITLI EYLEMLER’

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kuzey Akım boru hatlarında tespit edilen sızıntıların kaza olmadığını ve kasıtlı yapıldığını iddia etti. Danimarka ve İsveç'teki sismologlar ise sızıntıların yakınında güçlü patlamalar tespit etti.

Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında tehlikeli sızıntı! Danimarka, Rusya'dan Avrupa'ya giden ve Baltık Denizi'nden geçen bir boru hattında deniz trafiği için tehlike arz eden bir gaz sızıntısı yaşandığını duyurdu.

NATO Baltık Denizi'nde hava tatbikatı düzenliyor Türkiye'nin de aralarında bulunduğu NATO ülkelerinin katılımıyla Baltık Denizi üzerinde hava tatbikatı düzenleniyor. Tatbikata ilk kez hava ve yerde konuşlu entegre hava ve füze savunma sistemleri de dahil edildi.