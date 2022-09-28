Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seferberlik çağrısından sonra Rusya vatandaşı erkekler sınırlardan başka ülkelere geçmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanlarına akın eden halk nedeniyle yoğunluk yaşandı. Uçak bileti fiyatları bir anda yükseldi.



300.000 bin asker orduya katılacak. İnternet sitesi Reddit’te yayınlanan görüntüler ise hem tüyler ürpertiyor hem de Rus vatandaşlarının çaresizliğini gözler önüne seriyor. Askere gitmemek için yaşanan çaresizliği gösteren videoda, iki genç bir merdiven boşluğunda ‘çürük’ raporu almak için arkadaşının bacağını kırıyor.



Bacağını uzatan gencin üzerinden hızla geçen genç arkadaşının bacağının kırılmasını sağlıyor. Acı içinde bağıran gencin arkadaşı ise büyük bir şok içerisinde uzaklaşıyor.

SINIR BÖLGELERE KAÇMIŞLARDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısmi seferberlik ilanı yapmasından sonra Rus askerleri ülkeden kaçmak için havalimanları ve sınır bölgelere akın etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki savaş nedeniyle kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından bu karara uymayan binlerce Rus, ülkeyi terk etmeye başladı. Kazakistan, Gürcistan ve baltık ülkeleri üzerinden diğer ülkelere geçiş yapan Ruslar hakkında şu ana kadar henüz bir önlem alınmadı. Rusya ise, ülkeden ayrılanlar için diğer ülkelerden iade talebinde bulunulmayacağını açıkladı.

Ruslar kaçıyor, sınıra demir perde çekiliyor Rusya’da 21 Eylül’de kısmi seferberlik ilan edilmesinin ardından çok sayıda Rus vatandaşı ülkeyi terk etmeye başladı

Kısmi askeri seferberlik kaçışı sürüyor: Rusya-Gürcistan sınırında kilometrelerce kuyruk Rusya İçişleri Bakanlığı, seferberlik ilanı sonrası ülkeyi terk eden Ruslar nedeniyle yoğunluk yaşanan Lars Sınır Kapısında askerlik şubesi açılacağını belirterek, "Alınan önlemlere rağmen durum oldukça gergin" dedi.