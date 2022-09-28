Türkiye Gazetesi

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta ipler gün geçtikçe tırmanırken Rusya Devlet Başkanı Putin geçtiğimiz günlerde ülkede 'kısmi seferberlik' ilan ettiği duyurmuştu. Putin'in bu açıklamaları sonrası ülke resmen ikiye bölünmüş ve askerlik yapmak istemeyenler ülkeden kaçmaya başlamıştı. Bu tartışmalar Rusya'da devam ederken ABD, Rusya'daki vatandaşları için bir uyarı yayımladı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da kısmi seferberlik sürecinin başlatıldığı hatırlatıldı.

ABD VATANDAŞLARININ ASKERE ÇAĞRILMA DURUMU

Rusya vatandaşlığına sahip ABD vatandaşlarının da askeri görev için çağrılabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, böyle bir durumda ABD'nin söz konusu vatandaşlara yardımcı olamayabileceği kaydedildi.

SEYAHAT VE AYRILMA KONUSUNDA UYARI

Rusya’daki ticari uçuşların da kısıtlı bir durumda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rusya'yı terk etmek isteyen ABD vatandaşlarının buna yönelik ayarlamalarını hızla yapmaları gerektiği belirtildi. Açıklamada, "ABD vatandaşları, Rusya'ya seyahat etmemelidir ve Rusya'da ikamet eden kişiler, sınırlı ticari seyahat seçenekleri devam ederken Rusya'dan derhal ayrılmalıdır." ifadesine yer verildi.

Rusya'da çaresizliğin fotoğrafı! 'Çürük raporu' için bacaklarını kırıyorlar Rusya’da kısmi seferberlik ilan edilmesinden sonra ülkede panik dolu anlar yaşanıyor. Ülkeden kaçan vatandaşların yanı sıra ‘çürük raporu’ alabilmek için bacaklarını kıran erkekler çaresizliğinin boyutunu gözler önüne seriyor.

BM’den Rusya’nın ilhakına sert tepki: Referandumlar yasa dışı Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde düzenlenen referandumların, uluslararası hukuka göre "halk iradesinin gerçek bir ifadesi" veya "yasal” olmadığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya’nın referandumunu ‘Ukrayna’nın topraklarını çalma’ girişimi olarak nitelendirdi

Dünyanın konuştuğu referandumda sona gelindi: 3 bölgede Rusya’ya katılıma yeşil ışık Ukrayna topraklarındaki 3 bölgenin Rusya’ya katılmak için düzenlediği sözde referandumda oylama işlemi sona erdi. Luhansk, Herson ve Zaporijya’da halk oy çoğunluğuyla Rusya’ya katılım yeşil ışık yaktı.