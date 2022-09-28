Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait Su-25 tipi savaş uçağı düştü. Cumhuriyet Başsavcısı Sözcüsü Siyka Mileva, yaptığı açıklamada, Su-25 tipi savaş uçağının ülkenin doğusundaki Bezmer hava üssü bölgesinde eğitim uçuşu sırasında iniş yaparken düştüğünü belirtti.
PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI
Mileva, uçağın pilotunun sağ olarak kurtulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını aktardı. Uçağın tamamen yandığını kaydeden Mileva, düşüş nedeninin araştırıldığını vurguladı.
BELARUS'TA ORANILMIŞTI
Bulgaristan Hava Kuvvetlerinde bulunan 8 adet Su-25 uçağın tamamı 2021 yılında Belarus’ta onarılmıştı. Rus yapımı eski uçaklar kullanan Bulgaristan Hava Kuvvetleri, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş yüzünden uçakların bakımında güçlüklerle karşılaşıyor. 2021'de Bulgaristan Hava Kuvvetlerindeki uçaklarla ilgili 43 sorun yaşanmıştı.
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