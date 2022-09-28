Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan’ın provokasyonlarıyla başlayan ve 2.Dağlık Karabağ savaşından bu yana en şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede karlıklı iki taraf ateşkes imzalamıştı.

Ancak ateşkese rağmen Ermenistan ordusu, 12 Eylül'de yaşanan şiddetli çatışmaların ardından tekrar provokasyonlarına devam ediyor.

1 AZERİ ASKERİ YARALANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 18.00 civarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Kelbecer illinin Alagöller yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusuna ait mevzilerin ateş altına alındığı belirtildi. Saldırı sonucu 1 Azerbaycan askerinin yaralandığı aktarılan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin misilleme ateşi açtığı ve saldırı ile ilgili tüm sorumluluğunun Ermenistan tarafına ait olduğunu belirtildi.

SINIRDA GERİLİM SÜRÜYOR

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilim 12 Eylül gecesinde, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarla başlamıştı. Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirilmişti.

Azerbaycan çatışmalarda 79 askerin şehit olduğunu, 282 askerin ise yaralandığını bildirmiş, Ermenistan ise hayatını kaybeden ve kayıp asker sayısını 207 olarak duyurmuştu.

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine provokatif saldırı Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine provokatif saldırı. Ermenistan askerlerinin Tovuz, Kelbecer ve Daşkesen illeri istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerini hedef aldığı belirtildi.

Son dakika! Ermenistan'dan çatışmalarda ölen asker sayısına ilişkin açıklama Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Ermenistan- Azerbaycan arasındaki çatışmalarda 135 Ermeni askeri hayatını kaybetti" dedi.

Ermenistan 'hain Nikol' sloganları ile inliyor: Göstericiler parlamento binasına dayandı Azerbaycan-Ermenistan arasındaki iki günlük çatışmanın ardınan Ermenistan lideri Nikol Paşinyan'ın imzası ile Zengezur yeniden Azerbaycan'a geçti. Karadağ'ın ardından ikinci hezimeti yaşayan Paşinyan'a Ermeni halkı öfke kustu. Sokaklarda toplanan göstericiler 'hain Nikol' sloganları atarak yürüdü.