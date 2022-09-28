Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, ülkesindeki bir TV kanalına konuk oldu. Açıklamalarda bulunan Ter-Petrosyan, kendilerini ağır, sancılı kararların beklediğini belirtti. Eski Cumhurbaşkanı  "Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız” ifadesini kullandı.

Ermenistan için hiçbir alternatifin bulunmadığı bir zaman yaşadığına işaret eden Ter-Petrosyan "Eğer bir belge imzalanmazsa iki komşuyla (Azerbaycan ve Türkiye) barış yapılmazsa Sovyetler Birliği'nin 70 yıllık gerçeklerini onaramayız. Yeniden bir devlet inşa etmemiz lazım" şeklinde konuştu

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine ateş: 1 yaralı Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine ateş: 1 yaralı Ermenistan 2 hafta önce Azerbaycan birliklerini provake ederek sınırda çatışma başlatmıştı. Ağır kayıpların yaşandığı çatışmanın ardından ateşkes ilan edilirken Ermenistan sınırda provakasyonlarını sürdürüyor. Son olarak yine Azerbaycan mevzilerini hedef alan Ermenistan, 1 Azerbaycan askerini yaraladı.

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine provokatif saldırı Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine provokatif saldırı Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine provokatif saldırı. Ermenistan askerlerinin Tovuz, Kelbecer ve Daşkesen illeri istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerini hedef aldığı belirtildi.