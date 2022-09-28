Türkiye Gazetesi

Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, ülkesindeki bir TV kanalına konuk oldu. Açıklamalarda bulunan Ter-Petrosyan, kendilerini ağır, sancılı kararların beklediğini belirtti. Eski Cumhurbaşkanı "Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız” ifadesini kullandı.

Ermenistan için hiçbir alternatifin bulunmadığı bir zaman yaşadığına işaret eden Ter-Petrosyan "Eğer bir belge imzalanmazsa iki komşuyla (Azerbaycan ve Türkiye) barış yapılmazsa Sovyetler Birliği'nin 70 yıllık gerçeklerini onaramayız. Yeniden bir devlet inşa etmemiz lazım" şeklinde konuştu

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine ateş: 1 yaralı Ermenistan 2 hafta önce Azerbaycan birliklerini provake ederek sınırda çatışma başlatmıştı. Ağır kayıpların yaşandığı çatışmanın ardından ateşkes ilan edilirken Ermenistan sınırda provakasyonlarını sürdürüyor. Son olarak yine Azerbaycan mevzilerini hedef alan Ermenistan, 1 Azerbaycan askerini yaraladı.

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine provokatif saldırı Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine provokatif saldırı. Ermenistan askerlerinin Tovuz, Kelbecer ve Daşkesen illeri istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerini hedef aldığı belirtildi.