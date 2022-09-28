Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, bugün 'Engelliler Onur Ayı' için düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Başkan Biden, konuşmasını bitirdikten sonra eşiyle birlikte kürsüden inmek üzereyken yolunu şaşırdı.

EŞİ YARDIM ETTİ

Jill Biden, Başkan Biden'a yolu göstererek "Buradan aşağı gideceksin" ifadesini kullandı. Kafası karışmış gibi görünen Joe Biden, etrafına biraz daha bakındıktan sonra kürsüden ayrıldı. Bu anlara dair görüntüler sosyal medyada viral oldu. ABD'liler başkanlarının "yine kafasının karıştığını" ifade etti.

GEÇEN HAFTA DA YOLUNU KARIŞTIRMIŞTI

Geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantıları için New York'ta bulunan Joe Biden, AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla mücadele için bağış toplamak amacıyla gerçekleştirilen Küresel Fon Konferansında da benzer hareketler sergilemişti. Biden, kürsüden inerken yine duraksamıştı.

"SAĞLIĞI İYİ DEĞİL"

ABD basınına göre Biden'ın son zamanlardaki hareketleri, yaşının ve sağlığının sorgulanmasına sebep olarak gösteriliyor. 79 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın sağlığının iyi olmadığı iddia ediliyor.

Biden yönetimi 2023'te 125 bin mülteci kabul edecek ABD Başkanı Joe Biden, 2023 mali yılı için mülteci kabul sayısını geçen sene ile aynı tutarak 125 bin olarak belirledi.

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