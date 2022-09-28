Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan ile enerji, yakıt ve buğday sevkiyatını kapsayan öncül bir anlaşma sağlandığını duyurdu.

SEVKİYATLAR BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BAŞLAYACAK

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid ise kişisel Twitter hesabından, "Rusya ile yürütülen müzakerelerin ardından önümüzdeki bir yıl için petrol ürünleri ve buğday gibi temel ürünlerin satın alınmasına yönelik çeşitli anlaşmaların imzalanması konusunda başarıya ulaşıldı." açıklamasında bulundu.

RUSYA MALLARI AFGANİSTAN PAZARLARINA GİRİYOR

Gelecek birkaç hafta içerisinde Rusya'dan gelecek ürünlerin Afganistan pazarına girmesi bekleniyor.

Taliban yönetimi, 24 Temmuz'da da 350 bin ton petrol alımı için İran ile anlaşma imzalamıştı.

Geçen yıl, 15 Ağustos'ta Taliban'ın yönetime gelmesi sonrası Afganistan Batı desteğini kaybetmiş ve ekonomik kriz de derinleşmişti.

Taliban yönetimi ise dünya ülkelerinin kendilerini resmi olarak tanımasını ve Afganistan'a yatırım yapmasını bekliyor.

Ancak şu ana kadar Taliban yönetimi hiçbir ülke tarafından tanınmadı.

Rusya'dan Afganistan adımı: Taliban geçici hükûmetini tanınabilir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan'da Taliban geçici hükûmetinin tanınması ihtimalinin olduğunu söyledi.

Dünyanın bir numarasıydı! Afganistan haşhaş ekimini tamamen yasakladı Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, ülke genelinde haşhaş ekimini tamamen yasakladı. Karara göre ülke genelinde haşhaş ekimi yapılmayacak.