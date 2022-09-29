Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, genellikle her ne kadar siyasi söylemlerde bulunsa da özellikle şu sıralar yaptığı gaflarla gündemden düşmüyor. Daha önce de Güney Carolina Eyalet Üniversitesi'nde bir konuşma yapmış ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e “Başkan” şeklinde hitap etmişti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanının bir diğer gafı ise ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesiyle ilgili kendisi için yazılan "cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku" şeklindeki notları da okuyan Biden bir gafa daha imza atmıştı. ABD Başkanı bu gaflarıyla sosyal medyada gündem ve alay konusu oluştu.

Bu gaflar konuşulmaya devam ederken 79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden bir yeni gafa daha imza attı. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da açlığın sona erdirilmesi konulu bir konferans sırasında Cumhuriyetçi Indiana Temsilcisi Jackie Walorski'yseslenerek onu bulmaya çalıştı.

BİDEN ÖLÜMÜNE ÜZÜLDÜĞÜ KONGRE ÜYESİNE SESLENDİ

Ancak Walorski'nin geçen ay araba kazasında öldüğünü unutmuştu. Biden ve eşi ölümünden sonra kazanın kendilerini çok üzdüğünü söylemişti. Walorski, konferansı finanse etmek için tasarının dört kongre eş sponsorundan biriydi. Ağustos başında iki çalışanla birlikte hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Missouri Cumhuriyetçi Temsilcisi Vicky Hartzler, hataya atıfta bulunarak "Gerçekten korkunç ve utanç verici bir gaf" dedi. Biden açıklamalar sırasında yaptığı hayatı düzeltmedi, ancak olay Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Gündem olan Biden'ın gafı ise alay konusu oldu. Kullanıcılar bu gafın Biden'ın yaşından dolayı olabileceğini belirtti.

Bazı insanlar o anı 79 yaşındaki Biden'in başkan olmak için zihinsel kapasiteden yoksun olduğunun kanıtı olarak değerlendirdi.

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