Türkiye Gazetesi

Rusya’nın AB ülkelerine vanayı kapatmasından sonra baş gösteren enerji krizine karşı ülkeler önlem alıyor. Bu süreçte ilginç tasarruf yöntemleri de alan Fransa’da en son enerji krizi için kazak giyilmesi teşvik ediliyor.

KIŞLIKLAR ELBİSELER İLE FARKINDALIK OLUŞTURACAKLAR

Fransız kanalı BFMTV’nin haberine göre, Borne başta olmak üzere hükümet üyeleri, enerji tasarrufu bilincini yaygınlaştırmak için soğuk günlerde kalorifer derecesini artırmak yerine kışlık elbiselerini giyerek halkın karşısına çıkacak.

İlk adımı Başbakan Borne mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire boğazlı kazak giyerek başlattı.

Hükümetin klimaların kısıtlı kullanılması başta olmak üzere tasarruf çağrısı yaptığı yaz döneminde bakanların resmi araçlarının bir toplantı sırasında Elysee Sarayı önünde çalışır durumda olması tepki toplamıştı.

HANE SICAKLIKLARI MAKSİMUM 19 DERECE

Öte yandan enerji sıkıntısı yaşanan ülkede, hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması tartışılıyor.

Aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen ise "enerji sıkıntısına çözüm bulunması yerine bu girişime yeltenen hükümeti eleştirerek" tepki gösterdi.

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