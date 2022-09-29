Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler değerlendirildi.



Erdoğan görüşmede, uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Video mesajda Zelenskiy, “Halkımızı Rus esaretinden kurtarmaya yardım ettiği için bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ettim. Türkiye'de bulunan Azovstal'dan gelen komutanlar yakında yakınlarını görebilecekler. Konu üzerinde çalışıyoruz,” dedi.



Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile savunma alanında daha fazla işbirliği konusunu ele aldıklarını da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelenskiy ile görüştü Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Zelenskiy'den İsrail'e sitem: Hava savunma sağlayamamalarını anlayamıyorum Rusya-Ukrayna savaşında Batı'lı ülkelerin desteğini alan Ukrayna Lideri Vladimir Zeleskiy, katıldığı bir TV programında İsrail'in hava savunma sistemi vermemesini 'şok oldum' diyerek açıkladı.

Sözde referandumun ardından Zelenskiy’den ilk açıklama: Putin ile konuşacak bir şey kalmadı Ukrayna’da 3 bölgenin Rusya’ya katılmak için düzenlediği sözde referandumdan oy çocukluğu ile ‘evet’ çıktı. Referandumun ardından açıklama yapan Ukrayna lideri Volodamir Zelenkiy, Rusya lideri Putin ile artık konuşacak bir şey kalmadığını söyledi.