Türkiye Gazetesi

Euro Weekly News'in haberine göre, dün akşam Helsinki'de canlı yayınlanan bir hükümeti brifingi, Finlandiya İçişleri Bakanı Mikkonen'in bayılması nedeniyle yarıda kesildi. Düştüğü sırada kameraların göremeyeceği bir yerde duran Mikkonen, aniden dönen kameralarla iki meslektaşının ayağa kalkmasına yardım ettiği an görüntülendi.

BAYILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Bayılmasına neyin sebep olduğu hakkında henüz bir açıklama yapılmayan Mikkonen, sosyal medya hesabından "Bayıldığım için brifingden ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi iyiyim." açıklamasında bulundu.

Mikkonen, Kuzey Akım 2 ile ilgili devam eden durumu görüşmek üzere bir araya geldikleri aktarılan brifingde, Finlandiya'nın Rusya sınırı boyunca bir çit inşa etmeyi düşünebileceğini önerdi.

KUZEY AKIM 1 VE 2'DEKİ SIZINTILAR

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

AB de Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuş, Kuzey Akım 2 ise henüz çalıştırılmamıştı.

Finlandiya Başbakanı Marin'den Türkiye açıklaması: Sorun yaşamak istemiyoruz Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Avrupa Parlamentosu'nda milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye ile sorun yaşamak istemediklerini söyleyerek, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin Türkiye'de de sorunsuz gerçekleşmesini umduklarını dile getirdi.

NATO ve Finlandiya'dan Türkiye açıklaması: Derin fikir birliğine varıldı Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında, Türkiye ile Finlandiya'nın derin fikir birliğine vardığını söyledi.

Finlandiya Başbakanı Marin kürsüde ağladı Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Lahti'de düzenlenen bir mitinde basına sızdırılan görüntüleri için özür dilerken, gözyaşlarını tutamadı.