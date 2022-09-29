Türkiye Gazetesi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın da katılımıyla Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı ve Satellogic USA Inc şirketi arasında ülkenin savunma ve güvenlik alanında gelişmiş teknolojilerle gözlemlenmesi için 6 milyon dolar değerinde uydu hizmeti sözleşmesi imzalandı. Rama, toplantıda yaptığı konuşmasında, uydu ile birçok alanda olup biteni gözlemleme imkanına sahip olacaklarını, uyduların fırlatılmasıyla yasaların uygulanması, yolsuzlukla mücadele, devletin güçlendirilmesi gibi konularda farklı bir çağa gireceklerini belirtti.

Edi Rama, Arnavutluk'un Türkiye'den satın almak için anlaştığı Bayraktar SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini belirtti. Arnavutluk Başbakanı Rama, "Bu uyduları çok yakında dronlar takip edecek. Yeni gelişmeler doğrultusunda bunları tamamlamaya ve silahlı dron almaya karar verdik. Tabii ki silahlı dronlar teröre veya potansiyel bir düşmana karşı aşırı durumlar içindir. Ancak bu dronların, uydularla uyumlu olarak bir dizi tamamlayıcı işlevi bulunuyor." dedi.

Savunma Bakanı Niko Peleshi de sözleşmenin ülke topraklarının gözlemlenmesi, uydu hizmetinin kullanımı için teknik ve profesyonel kapasitelerin geliştirilmesi, coğrafi bilgi sisteminin işlenmesi gibi farklı konularda 'Albania-1' ve 'Albania-2' olarak adlandırılan iki uydunun 3 yıllığına kullanımını içerdiğini söyledi.

Ukraynalı bakanı Bayraktar kurtardı! Bakan Kirişci mevkidaşının yaşadıklarını ilk kez anlattı Türk İHA ve SİHA'larının dünyanın gözdesi olduğunu söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı ile olan bir görüşmesinden örnek vererek, "Bir telefon görüşmesinde 'Şu anda neredesin?' dedim, 'Sığınakta kendimi gizlemeye çalışıyorum' dedi. 'Peki oraya nasıl geçtin, sığınağa?' diye sorduğumda 'İHA’lar ve SİHA’lar, Bayraktar sayesinde geçtim' dedi. Elhamdülillah artık Ukrayna'da Bayraktar konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Son Dakika... Baykar bir ülkeye daha SİHA sattı! Filo kurmak isteyen ülke ilk defa Bayraktar TB2 aldı Son Dakika... Savunma sanayi şirketi Baykar, Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Bayraktar TB2 SİHA'larının satışını hızlandırdı. Silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 bir ülkeye daha ilk defa ihraç edildi.