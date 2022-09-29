Türkiye Gazetesi

Kışkırtıcı eylem ve söylemlere ara vermeyen Yunanistan, vukuatşarına bir yenisini daha ekledi. Açıklamalarıyla Türkiye'yi sık sık hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis, yeni bir açıklama ile skandal söylemlerde bulundu. Yunan İn.gr gazetesinde "Miçotakis'ten Erdoğan'a cevap: Sınırları ihlal eden cezalandırılır" başlığıyla verilen haberde, Miçotakis'in Türkiye'yi ima ederek "Sınırları ihlal eden eninde sonunda cezalandırılır, emperyal vizyonlar 21. yüzyıla sığmaz" dediği aktarıldı.

"HAZIR BİR ŞEKİLDE BEKLEMELİ VE BİRLİK OLMALIYIZ"

Miçotakis'in skandal ifadeler kullandığı açıklaması şöyle:

"Sınırlarımız mavidir, gri değildir. Hükümetimizin önceliği silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmektir. Burada savunma planımızı ya da insan gücümüzü konuşmaya gerek yok, hazır bir şekilde beklemeli ve birlik olmalıyız. Sınırlarımızı kim ihlal ederse cezalandırılacaktır. 21'inci yüzyıl, önceki yüzyılların emperyal vizyonuna uygun değildir. Sorunlar barışçı ve uluslararası yasalar çerçevesince çözülmelidir. Bazılarının gerçekte olmayan düşmanlar oluşturarak kamuoyunu zehirlemesi çok büyük bir hatadır."

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE'YE KARŞI HİÇBİR İDDİADA BULUNMUYORUZ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'nun dün yaptığı açıklamaya cevap verdi:

"Türkiye, uluslararası hukuk kurallarını kabul etmesi temel şartına bağlı olarak, çıkarlarını her türlü yasal yolla savunma hakkına sahiptir. Ancak Uluslararası Hukuku açıkça ihlal etmeye ve Yunanistan'ı savaşla (casus belli) tehdit etmeye hakkı yoktur. Yunanistan Türkiye'ye karşı hiçbir iddiada bulunmuyor. Uluslararası Hukuk temelinde diyalogdan yanadır. Ancak, gerektiğinde yasal çıkarlarını ve haklarını savunacaktır."

MGK BİLDİRİSİNDEKİ YUNANİSTAN BÖLÜMÜ

"Uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye yönelik çağrılarımıza rağmen hukuk dışı uygulamalarından vazgeçmeyen Yunanistan'ın bilhassa son dönemde artan kışkırtıcı eylemleri ayrıntılarıyla ele alınmıştır.

Yunanistan'ın beyhude çabalarına karşı milletimizin menfaatlerinin muhafazası için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğimiz vurgulandı.

Gayriaskeri statüdeki adaların silahlandırılması konusunda Yunanistan'ı teşvik eden çevreler aklıselime davet edilmiştir."

Yunanistan’ın provokasyonlarına net tepki: Tedbirleri alacağız! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan adaları silahlandırırken biz de gerekli tedbirleri alacağız." dedi.

Önce silah anlaşması, şimdi de tatbikat! Yunanistan'ı Fransa ve ABD şımartıyor Her fırsatta Türkiye’yi tahrik eden, adaları silaha boğan Atina “Muhtemel bir savaşta Yunanistan’ı destekleriz” diyen Fransa ile Ege’de ortak tatbikata başladı. 1 Ekim’e kadar sürecek tatbikatta, Yunanistan bütün savaş gemileri ile yer alacak...

MGK toplantısı sonrası Yunanistan'a sert mesaj Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. MGK sonrası yapılan açıklamada Yunanistan'a sert mesajlar verildi.