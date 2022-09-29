Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından orduya girmek istemeyenlerin ülkeden kaçışı devam ederken Rus ordusunun ise zorunlu askerlik çağını çoktan geçmiş Rus erkeklerini toplayarak orduya girmeye zorladığı öne sürüldü.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi yedinci ayı geride bıraktı. Savaşın seyri Ukrayna cephesinin Ruslar’ın işgal ettiği bölgeleri bir bir almasıyla değişmeye başladı. Son zamanlarda Rusya savaşta zorlanmaya başladı ve askeri zayiatı artıyor.



Rus lider ulusa sesleniş konuşmasında seferberlik ilan etmiş ve ülkede panik ile kaçış başlamıştı. Ordu için askere ihtiyacı olan Rus hükümeti bu talebi karşılayabilmek için gözünü emeklilere kadar çevirdi.

Gençlerin kaçışı nedeniyle zorlu bir sürece giren Moskova’da yeni alımlarla 300 bin askeri savaşa dahil etmeyi planlıyor. Sınır bölgelerden başka ülkelere kaçan Rus vatandaşlarının yoğun talebi nedeniyle uçak biletleri fiyatları bir anda fırladı.

Rus ordusu resmi zorunlu askerlik çağını geçmiş Rus erkeklerini toplayıp orduya almak için zorluyor bu nedenle Rus erkekleri ‘çürük raporu’ alabilmek için bacaklarını kırıyor.

Bağımsız Rus haber sitesi, Volgograd bölgesinden 63 yaşındaki bir adamın da seferberliğin bir parçası olarak askere alındığını bildirdi.

Bir örnekte, 63 yaşındaki ikinci derece diyabetli ve beyin rahatsızlığı olan emekli bir yarbay seferber edildi. 51 yaşındaki eski bir teğmen ve 59 yaşındaki bir adam ad orduya alındı.

63 yaşındaki yaşlı adam için doktorlar tarafından ‘cepheye gitmeye uygun’ olduğu söylendi ve tıbbi muayenesi yapıldı.

‘KRİTERLER NE OLURSA OLSUN GÖTÜRÜLÜYOR’

Putin, seferberlik çağrısında yalnızca askeri kriterlere sahip olanların çağrılacağına söz verdi ancak bu madde her an görmezden gelinebilir.

500 bin lirayı gözden çıkardılar! Rusların 'seferberlik' kaçışı sürüyor Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi umduğu gibi gitmeyen ve çok fazla askeri kayıp veren Rusya'da 'kısmi seferberlik' ilan edildi. Bu ilanın ardından 260 bini aşkın Rus ülkeden ayrıldı. Varlıklı olan Ruslar daha çok Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan'a düzenlenen özel uçuşlara yönelirken, özel jetlerdeki bir koltuğun fiyatı 27 bin dolara (yaklaşık 500 bin lira) kadar yükseldi. Öte yandan Rus lider Putin'in imzaladığı kararnameye göre seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Putin'in seferberlik çağrısı ülkeyi karıştırmıştı! Yedek askerler eğitime başladı ​Rusya'da, kısmi seferberlik ilanının ardından birliklerine teslim olan ilk yedek askerler Kaliningrad'da eğitimlere başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, eğitimlere dair görüntüler paylaşırken, askerlerin silah ve diğer teçhizatların bakımları konusunda da eğitim aldığı belirtildi