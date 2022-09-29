Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan etti. Bu kapsamda 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağı bildirildi. Ardından on binlerce Rus ülkeden kaçmaya başladı.

Putin, bugün Rusya Güvenlik Konseyi ile ülkede ilan edilen kısmi seferberlik sürecini istişare etti. Rus lider Vladimir Putin, ülkesinde kısmi seferberlik sürecinde hataların yapıldığını ve bunların düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Sadece askerlik tecrübesi olanların hizmete çağrılması gerektiğini belirten Putin "Askerlik için çağrılanların birliklere gönderilmeden önce mutlaka ilave askeri eğitim almaları lazım” dedi.

Vatandaşların, tedarik edilen malzemeler, hayat şartları ve diğer bazı konularda çeşitli sorular sorduklarını anlatan Putin "Bütün hataları düzeltmeli ve gelecekte bunlara izin vermemeliyiz" diye konuştu.

Putin, çok çocuklu, kronik hastalığa sahip veya yaşlı kişilerle ilgili durumların dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayarak "Bir hata yapılırsa, bu düzeltilmeli ve uygun bir gerekçe olmadan askere alınanlar evlerine geri gönderilmeli" ifadelerini kullandı.

Doktorların, normal asker gibi görev yapmalarına tepki gösteren Putin, şunları kaydetti: Bazı doktorların veya diğer mesleklerden profesyonellerin, gerçekten ihtiyaç duyulan alanlar yerine, motorize piyade eri olarak askere alındıkları durumlar var. Neden? Askerlik şubelerine kendi imkanlarıyla gelen ve sayıları çok fazla olan gönüllüler tecrübeleri olmadığı için geri çevriliyorlar. Bütün bunlar, hızlı ve ayrıntılı bir şekilde ele alınmalı.

500 bin lirayı gözden çıkardılar! Rusların 'seferberlik' kaçışı sürüyor Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı işgal girişimi umduğu gibi gitmeyen ve çok fazla askeri kayıp veren Rusya'da 'kısmi seferberlik' ilan edildi. Bu ilanın ardından 260 bini aşkın Rus ülkeden ayrıldı. Varlıklı olan Ruslar daha çok Türkiye, Ermenistan ve Azerbaycan'a düzenlenen özel uçuşlara yönelirken, özel jetlerdeki bir koltuğun fiyatı 27 bin dolara (yaklaşık 500 bin lira) kadar yükseldi. Öte yandan Rus lider Putin'in imzaladığı kararnameye göre seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Putin'in seferberlik çağrısı ülkeyi karıştırmıştı! Yedek askerler eğitime başladı ​Rusya'da, kısmi seferberlik ilanının ardından birliklerine teslim olan ilk yedek askerler Kaliningrad'da eğitimlere başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, eğitimlere dair görüntüler paylaşırken, askerlerin silah ve diğer teçhizatların bakımları konusunda da eğitim aldığı belirtildi