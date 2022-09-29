Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa ülkelerinde enerji maliyetlerinin yükselmesine sebep olmaya devam ediyor.

İtalyan elektrik ve enerji nakil hatları düzenleyici kurumu ARERA'dan halkı üzecek bir açıklama geldi. ARERA, hükûmetin ve kurumun müdahalelerine rağmen enerji fiyatlarındaki artışın sınırlanamadığı, 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir aile için elektrikteki fiyat artışının yüzde 59 olacağını duyurdu. Söz konusu müdahaleler yapılmamış olsaydı fiyatlardaki artışın yüzde 100'ü bulacağına işaret edildi.

"GÖRÜLMEMİŞ FATURALARLA KARŞILAŞACAKSINIZ"

Kuruma göre nihai etkiler bakımından bir hane için 2021'de yaklaşık 632 avro (11 bin 450 TL) tutan maliyet, bu yıl yaklaşık 1.322 avroyu (Yaklaşık 24 bin TL) bulacak. ARERA Enerji Bölümü Direktörü Massimo Ricci de "İtalya'nın daha önce hiç görülmemiş enerji faturalarıyla karşılaşacağı" konusunda uyardı.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş koalisyon hükûmetinin, ülkede bu yıl enerji maliyetlerindeki artışı sınırlamak için 60 milyar avroya yakın kaynak ayırdığı da basında yer aldı.

AB üyesi ülkelerin enerji krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de yapacağı olağanüstü toplantı öncesi açıklamalarda bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi "Karşı karşıya olduğumuz enerji krizine, Avrupa'da aileler ve işletmeler için bir cevap verilmesi gerekiyor. Ukrayna'ya destek konusunda olduğu gibi bir bütün, kararlı ve sağlam durmalıyız" ifadesini kullandı.

YENİ LİDER MELONI: ACİL MÜDAHALE ŞART

İtalya'da 25 Eylül'de gerçekleştirilen genel seçimlerden birinci çıkan ve başbakan olması muhtemel aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) Partisi’nin lideri Giorgia Meloni de bir değerlendirmede bulundu. Meloni, enerji krizinin zorlukları karşısında işletmeleri ve aileleri korumak gerektiğini, bunun içinde Avrupa çapında acil bir müdahalenin şart olduğunu ifade etti.

Hiçbir üye devletin tek başın etkili ve uzun vadeli çözümler üretemeyeceğini belirten Meloni "Bu sebeple yarınki enerji gündemli Avrupa Konseyi'nde sağduyu ve zamanlı olmanın hüküm sürmesini diliyorum. İtalya için hayati önem taşıyan bu konuda bütün siyasi güçlerin birliğine güveniyorum" dedi.

FIRINCILAR İSYANDA

Bu arada, Napoli şehrinde de bazı fırıncılar yüksek elektrik faturalarını protesto ederek kısa sürede işletmelerini kapatma riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

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