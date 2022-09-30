Türkiye Gazetesi

Kuzey Akım boru hattından birkaç gün önce meydana gelen gaz sızıntısı için Rusya CIA'yi, AB ve ABD ise Rusya'yı suçlamıştı.

HASAR TAMİR EDİLEBİLECEK Mİ?

Boru hattındaki sızıntını saldırı sonucu yaşandığı iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ederken, Kuzey Akım Şirketi ( NordStreamAG) Basın Sözcüsü Dimitri Smirnov, hasarın tamir edilip, edilemeyeceğine dair ellerinde kesin bir sonucun olmadığını açıkladı.

ARAŞTIRMA UZUN SÜRECEK

Araştırmanın birkaç hafta sürebileceğini aktaran Smirnov, "Hasarın ne kadar büyük olduğunu ve giderilip giderilmeyeceğini bugün cevaplamak imkansız. Hasarlı borularda gaz tamamen boşaldıktan sonra gelecek pazar ya da pazartesi hasar tespit çalışmalarına başlayacağız. Hasar tespit çalışması da iki hafta sürebilir." ifadesini kullandı.

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

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