Türkiye Gazetesi

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de sözde referandum düzenlendi. Sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan “Rusya'ya bağlanma” kararı çıktı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, cuma günü yeni bölgelerin Rusya'ya katılmasına ilişkin Kremlin'de imza töreni düzenleneceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kapsamlı bir konuşma yapacağını açıkladı.

Referandumun düzenlenmesin tüm dünyadan sert tepkiler geldi. Avrupa Birliği'nden (AB), Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren sekizinci yaptırım paketi teklif edildi.

PUTİN KARARNAMEYİ İZLADI

Yaşanan bu gelişmenin ardından Putin tüm dünyayı kızdıracak yeni bir hamlede bulundu. Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıyan kararnameler Putin tarafından imzaladı.

Kremlin'den referandum açıklaması: 4 bölge yarın Rusya'ya katılacak, Putin dünyaya duyuracak Kremlin Sözcüsü Peskov, "30 Eylül’de yeni bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin Kremlin’de imza töreni düzenlenecek." açıklamasında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kapsamlı bir konuşma yapacağı bildirildi.

BM’den Rusya’nın ilhakına sert tepki: Referandumlar yasa dışı Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde düzenlenen referandumların, uluslararası hukuka göre "halk iradesinin gerçek bir ifadesi" veya "yasal” olmadığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya’nın referandumunu ‘Ukrayna’nın topraklarını çalma’ girişimi olarak nitelendirdi

Sözde referandumun ardından Zelenskiy’den ilk açıklama: Putin ile konuşacak bir şey kalmadı Ukrayna’da 3 bölgenin Rusya’ya katılmak için düzenlediği sözde referandumdan oy çocukluğu ile ‘evet’ çıktı. Referandumun ardından açıklama yapan Ukrayna lideri Volodamir Zelenkiy, Rusya lideri Putin ile artık konuşacak bir şey kalmadığını söyledi.

Rusya'ya referandum tepkisi: Kabul etmiyoruz Rusya, Ukrayna topraklarında bulunan 4 bölgenin kendilerine katılması için referandum düzenledi. Buna ABD, İsrail ve NATO'dan sert tepkiler geldi.