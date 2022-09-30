Türkiye Gazetesi

Dağlık Karabağ Savaşı’nın Azerbaycan’ın lehine sonuçlanmasından, Bakü’nün zaferinden iki yıl sonra Ermenistan zaman zaman bölgede tansiyonu yükselten çatışmalar başlatıyor. Geçtiğimiz haftalarda iki ülke sınırda yeniden çatıştı ve Ermenistan’ın provokasyonları sonucunda gerçekleşen çatışmalarda 50 Azerbaycan askeri şehit düştü.

Bununla birlikte, Hindistan merkezli Economic Times’ın haberine göre, Ermenistan eylül ayında Hindistan’dan tahmini 245 milyon dolar değerinde ağır silah sipariş etti. Siparişler arasında, Hindistan ordusunca da kullanılan yerli ‘Pinaka’ çok namlulu roketatarların yanı sıra tanksavar roketleri ve bir dizi mühimmat bulunuyor.

AZERBAYCAN – ERMENİSTAN SINIR ÇATIŞMALARI

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan ile sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken Türkiye itirafı Ermenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, ülkesinin Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalaması gerektiğini savundu.

Yenilgiye doymuyorlar... Ermenistan'dan gerginliği tırmandıracak yeni hamle! Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferini hala hazmedemeyen Ermenistan, taciz ateşlerine yeniden başladı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamaya göre; Ermenistan askerleri yine Tovuz, Kelbecer ve Daşkesen illeri istikametinde bulunan Azeri mevzilerini hedef alındı.