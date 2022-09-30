Türkiye Gazetesi

Yunanistan Doğu Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde provokasyonlarına devam ederken Yunanistan yerel kanalı BlueSky TV spikerinden dikkat çeken açıklamalar geldi.

Türkiye-Yunanistan ilişkileriyle ilgili konuşan İoannis Theodoratos, ülkesini kızdıracak itiraflarda bulundu:

‘TÜRKLER RASTGELE BİR ŞEY YAPMAZ’

"Neo-Osmanlılar'ın tarihimizin belirli safhalarına saldırarak moralimizi bozmak adına tarihi nasıl kullandığını bir düşünün. Bunu aklında tutmalısın; Türk rastgele bir şey yapmaz.“

‘ONLAR HER ZAMAN BİZDEN GÜÇLÜYDÜLER’

Yunanistan ile ilgili kızdıracak ifadelerine devam eden Theodoratos, "Türk, bir eylemde bulunmadan önce başarılı olacağından yüzde 100 emin olmalıdır. Biz de planın bizim tarafımızda ilerleyeceğinden yüzde 100 emin olmalıyız. Güç dengeleri hakkında sıkça duyduğum bir şey hakkında yorum yapmak istiyorum. Ordularının bizden daha güçlü olduğu doğru. Ama onlar zaten her zaman bizden güçlüydüler." dedi.

Yunanistan’ın provokasyonlarına net tepki: Tedbirleri alacağız! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan adaları silahlandırırken biz de gerekli tedbirleri alacağız." dedi.

Önce silah anlaşması, şimdi de tatbikat! Yunanistan'ı Fransa ve ABD şımartıyor Her fırsatta Türkiye’yi tahrik eden, adaları silaha boğan Atina “Muhtemel bir savaşta Yunanistan’ı destekleriz” diyen Fransa ile Ege’de ortak tatbikata başladı. 1 Ekim’e kadar sürecek tatbikatta, Yunanistan bütün savaş gemileri ile yer alacak...

