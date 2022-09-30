Türkiye Gazetesi

Atlas Okyanusu'nda İzlanda ve Norveç'in arasında kalan Faroe Adaları, koyunlarıyla ünlü bir ülke. Zaten 'Faroe' kelime olarak 'koyun' anlamına geliyor. Faroe Adaları'nın nüfusu 54 bin, ülkedeki koyun sayısı ise 80 binden fazla. Ülkenin simgesi olan ve soğuğa dayanıklı bir tür olan bu koyunları ülkenin her yerinde görmek mümkün.

Faroe Adaları

On sekiz adadan oluşan Faroe'de adaların birçoğu birbirine tünellerle bağlı. Bu tünellerin bazıları denizin altından geçiyor. Başkent Torshavn'da bir kısmı denizin altından geçen uzun bir tünel, Vagar Adası'ndaki ülkenin tek havalimanına bağlanıyor. Bazı adalara ulaşım için ise helikopter, toplu taşıma aracı olarak kullanılıyor.

Çoğunlukla boş ve sakin sokakları ile Faroe Adaları'nda hayat, yavaş akıyor. Ülke nüfusunun yarısının yaşadığı Torshavn'da bile bu durum geçerli. Adalar ülkesinde halkın büyük çoğunluğu geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Torshavn'daki liman ve çevresi ülkenin en hareketli noktalarından biri.

FAROE ADALARI RÜZGARLI HAVASIYLA BİLİNİYOR

En yüksek noktası 950 metre olan Faroe Adaları'nda çoğu zaman rüzgar etkili oluyor. Fırtınaya dönen güçlü rüzgarlar nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiği de görülüyor. Yılın büyük bölümünün yağmur ve kar yağışı ile geçtiği ülkede güneşli günlerin sayısı oldukça az.

Ülkede koyunların sayısı insanlardan daha fazla

Ülkenin her yerinde çatıları çimle kaplı evleri görmek mümkün. Hatta başkentteki birkaç büyük otelin çatısı da çimle kaplı. Renkli duvarlı, az katlı evler fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Bitki örtüsü yönünden çimler ve bodur bitkilerle kaplı Faroe Adaları'ndaki ağaçlar, ülke dışından getirilerek yetiştirilmiş. Tepe ve dağlarının arasındaki oyuklardan akan sular ise görsel olarak Faroe Adaları'na büyük renk katıyor.

Faroe Adaları'nın doğası merak uyandırıyor

Para birimi Danimarka Kronu olan Faroe Adaları'nın resmi dili Faroece. Ülkede konuşulan diğer diller ise Danca ve İngilizce. Faroe Adaları'nda yaşayan çok az sayıda Türk nüfusu da bulunuyor.

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