Türkiye Gazetesi

Rusya’nın sözde referandum sonrası ilhak edilen 4 bölge ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya katılmasına yönelik bugün tören düzenleneceğini aktardı. Törende 4 anlaşma imzalanacağını bildirdi.

Sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin 2014'teki sınırlarında Rusya tarafından tanındığını anımsatan Peskov, Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarının netleştirileceğini söyledi.

Bir gazetecinin, "Ukrayna ordusunun bu bölgelere yönelik saldırıları Rusya'ya karşı saldırganlık olarak kabul edilecek mi?" sorusuna Peskov, "Bundan başka bir şey olamaz." yanıtını verdi.

Peskov, Ukrayna tarafının Rusya ile müzakerelerden tamamıyla çekildiğine dikkati çekerek "Ukrayna tarafı, müzakereleri devam ettirmek istemediğini defalarca açıkladı. Bu koşullarda özel askeri operasyonun sürdürülmesi üzerinde duruluyor." diye konuştu.

‘KUZEY AKIM’DAKİ PATLAMALAR TERÖR EYLEMİ’

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında yaşanan patlamalara değinen Peskov, bunun "terör eylemi" olduğunu ve "ciddi" şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu boru hatlarında gaz sızıntılarının devam ettiğini belirten Peskov, "Hatların durumu, araştırıldıktan sonra tespit edilecek." dedi.

Peskov, TürkAkım boru hattının lisansının iptal edilmesine ilişkin "Bu, hattın çalışmasını etkilemiyor, gaz gidiyor." ifadesini kullandı.

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