Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Herson bölgelerinin ilhakını canlı yayında açıkladı. AB ülkelerinin liderleri, ortak açıklama yaparak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki bölgeleri ilhakının yasa dışı olduğunu ve ilhakı asla tanımayacaklarını bildirdi.

AB ülkelerinin liderlerinden oluşan AB Konseyi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları imzalamasından hemen sonra açıklama yayımladı.

AB ülkelerinin liderleri, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından yasa dışı ilhakını şiddetle reddettiklerini ve kınadıklarını kaydetti.

Konsey açıklamasında, Rusya'nın kurallar temelli uluslararası düzeni baltalayarak ve BM Şartı ile uluslararası hukuku ihlal ederek küresel güvenliği tehlikeye attığı belirtildi.

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü daha fazla ihlal için Rusya'nın bahane olarak uydurduğu yasa dışı referandumları da bunların sahte ve yasa dışı sonuçlarını tanımıyoruz ve asla tanımayacağız. Bu yasa dışı ilhakı asla tanımayacağız. Bu kararlar yok hükmündedir ve hiçbir yasal etki oluşturamaz. Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk Ukrayna'ya aittir. Tüm ülkelere ve uluslararası kuruluşlara bu yasa dışı ilhakı kesin surette reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek verildiği yinelenen açıklamada, Ukrayna'nın kendini savunmak ve topraklarını geri almak için Rusya'nın saldırganlığına karşı meşru haklarını kullandığı, Ukrayna'ya her türlü desteğin süreceği ifade edildi.

Açıklamada, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşı kısıtlayıcı tedbirlerimizi güçlendireceğiz. Bunlar Rusya'nın savaşını durdurması için baskıyı artıracaktır." denildi.

PUTİN 4 BÖLGE İÇİN İLHAK İLAN ETTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı.

AB ayrıca Rusya'ya yapılan yaptırımları güçlendireceklerini açıkladı.

Kremlin: Yeni topraklara saldırılar, "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edilecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lider, işgal ettiği Ukrayna topraklarının ilhakını 'resmen' duyuracak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni topraklara yönelik saldırıların "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edileceğini söyledi.

NATO'dan Rusya sınırında gövde gösterisi! 17 ülke katıldı, ABD'nin﻿ HIMARS füze sistemleri denendi Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi devam ederken, NATO üyesi 17 ülke Rusya'ya ve Belarus'a sınırı olan Letonya'da tatbikat gerçekleştirdi. Düzenlenen tatbikatta ABD'nin HIMARS füze sistemleri de denendi.