Türkiye Gazetesi

Mehmet Emin Arvas

The Nature Conservancy kurumu 2022 Dünya Fotoğraf Yarışması’nın kazananlarını açıkladı. Dünyanın güzellikleri fotoğrafçıların maharetiyle de birleşince ortaya seyrine doyulmayan fotoğraflar çıktı. Bu, şimdiye kadarki en büyük katılımlı yarışma oldu. Yarışmada 196 ayrı ülkeden 100 binin üzerinde fotoğraf yarıştı. Yarışmada büyük ödül, Çinli Li Ping’in Tibet’te otoyolda çektiği fotoğrafa verildi.

Fotoğrafta her iki tarafında yağmur suyu sebebiyle oluşan oluklar, ortasından asfalt yol geçen dev bir ağaç gibi görünüyor. Ping, en iyi görüntüyü alabilmek için geceyi yol kenarında geçirdiğini ve fotoğrafı şafak vakti yukarıdan çektiğini söyledi.

AĞLATAN FOTOĞRAF

Misafir jüri üyesi Ami Vitale’ın seçimi ise Shafeeq Mulla isimli fotoğrafçının Zambiya’da çektiği leopar tarafından avlanan maymun fotoğrafı oldu. Fotoğraf, barındırdığı derin anlam sebebiyle duygulandırdı: Leopar annesini avlamış, minik yavru ise doğduğundan beri başı her sıkıştığında olduğu üzere yine annesine sığınmış ve annesinin cansız bedenine sıkı sıkı sarılmış.



Shafeeq Mulla'nın Zambiya’da çektiği leopar tarafından avlanan maymun fotoğrafı

6 FARKLI KATEGORİ

Fotoğraf yarışması 6 farklı kategoride yapıldı. Bunlar İnsan ve Tabiat, Manzara, Su, Yaban Hayatı, Bitkiler ve Mantarlar ve İklim.

Manzara dalında birincilik ödülü İspanyol fotoğrafçı Francisco Javier Munuera González’in İspanya’nın Navarra bölgesinde Adi Dağı’nın eteklerinde çektiği fotoğrafa verildi. Brezilya’da Marcelo Paulo Silva’nın Covid karantinasından hemen bir gün sonra Rio de Janeiro’da Praia do Pontal plajında çektiği fotoğraf da Şeref Ödülü’ne layık görüldü.

İklim dalında birinci, Hindistan’da Sandesh Kadur’un dünyanın en büyük rüzgar santrallerinden birinin önündeki kertenkele fotoğrafı. İsrail’den Tom Shlesinger, nesilleri tükenme tehlikesi altındaki Golyat orfozu balığının fotoğrafıyla Su dalında Şeref Ödülü kazandı.



Sandesh Kadur’un dünyanın en büyük rüzgar santrallerinden birinin önündeki kertenkele fotoğrafı.

"HAYALET MANTARLAR" BİTKİLER VE MANTARLAR DALINDA BİRİNCİ

Bitkiler ve Mantarlar dalında birincilik Avustralyalı Callie Chee’nin ürkütücü yeşil parıltısı sebebiyle “hayalet mantarlar” olarak adlandırılan mantar fotoğrafında. Bu mantarların bilimsel ismi Omphalotus Nidiformis'tir. Yaban Hayatı dalında birinci, İngiltere’den Anup Shah’ın Kenya’da çektiği kafa kafaya vermiş, birbirinin kopyası iki erkek aslan fotoğrafı oldu.

Fotoğraflar çevrenin korunması konusundaki faaliyetlerin önemini gösterdi.

Yüzyılın fotoğrafı! NASA, Mars’ın 2.5 milyar piksellik şimdiye kadarki en net görüntüsünü paylaştı ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyinde örnek toplamaya devam ediyor. Kaya örneklerini toplayan Perseverance öte yandan çektiği fotoğraf ve videolar ile de Mars’ın nefes kesen manzarasını gösteriyor.

Bir daha görülemeyecek kuyruklu yıldızın fotoğrafına ödül Dünyadan bir daha gözlemlenemeyecek olan bir kuyruklu yıldızın fotoğrafı, Yılın Astronomi Fotoğrafı ödülüne layık görüldü. ‘Leonard’ isimli kuyruklu yıldız, 2021’de Dünya’ya yakın bir geçiş yaparken ilk ve büyük ihtimalle son defa görüntülendi. Leonard Kuyruklu Yıldızı ardından Güneş Sistemi’nin dışına çıktı. Ancak 25 Aralık 2021 günü Dünya’ya yakın geçişi sırasında yıldızın fotoğrafını çeken Avusturyalı fotoğrafçı Gerald Rhemann’a ‘Yılın Astronomi Fotoğrafı’ ödülü verildi. Söz konusu fotoğrafta (üstte) Leonard Kuyruklu Yıldızı'nın kuyruğunun koptuğu ve güneş rüzgarı tarafından sürüklendiği görülüyor.