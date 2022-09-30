Türkiye Gazetesi

70 yıllık hükümdarlık süren Kraliçe II. Elizabeth’in ölümünün ardından tahtın varisi olan Kral III. Charles BBC'nin haberine göre, yeni kralın portesinin bulunduğu madeni paraların, birkaç hafta içinde dolaşıma girmesi bekleniyor.

İngiliz heykeltıraş Martin Jennings'in yaptığı portrenin kullanıldığı madeni paralardan ilk olarak 50 penilikler basıldı. Paraların üzerinde Kral Charles’ın, Kraliçe 2. Elizabeth’in aksine, diğer İngiltere kralları gibi taçsız hali yer aldı.

İngiliz Darphanesi, gelecek haftadan itibaren 50 penilerin koleksiyoncular için satışa çıkarılacağını, yıl sonundan önce de genel kullanıma hazır olacağını bildirdi.

Kraliçe 2. Elizabeth’in portresinin bulunduğu madeni paraların tedavülden kaldırılmayacağı; yeni paralarla kullanılmaya devam edeceği belirtildi.

Charles’ın portresinin, gelecek yılın başından itibaren 1 peniden 2 sterline kadarki tüm madeni paralara basılacağı kaydedildi.

73 YAŞINDA TAHTA GEÇTİ

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül'de yaz tatilini geçirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Buckingham Sarayı, Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından aynı gün yaptığı açıklamada, Charles'ın tahta geçerek "İngiltere Kralı" olduğunu duyurmuştu.

Kraliçe'nin 73 yaşındaki oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, 10 Eylül Cumartesi günü başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen törenle resmen ilan edilmişti.

Kraliçe Elizabeth'in ölüm sebebi belli oldu: Belgeyi kızı imzaladı 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölüm nedeni açıklandı. Kraliçe'nin ölüm sertifikasında, hayatını kaybetmesinin nedeninin "yaşlılık" olduğu öğrenildi. Kraliçe'nin ölüm belgesini kızı Prenses Anne imzaladı.

70 yıl sonra bir ilk! Kral 3. Charles'ın Kraliyet sembolü belli oldu ​İngiltere’de, devlet belgeleri, hükümet binaları ve posta kutularında kullanılacak Kral 3. Charles’ın kraliyet sembolü kamuoyuna açıklandı. Kral Charles sembolü, birçok tasarımın arasından bizzat kendi seçti.