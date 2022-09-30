Türkiye Gazetesi

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekler. Rusya'nın dört bölgeyi ilhak etmesini tanımayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail'in bu net pozisyonunu son günler de dahil olmak üzere tekraren ortaya koyduğu" aktarıldı.

İsrail ordusu, Filistinlilere karşı SİHA kullanacak İsrail basınında çıkan SİHA haberleri tartışmalara neden oldu. İsrailli askerlerin işgal altındaki Batı Şeria’da yaptıkları baskınlarda çatışmaların şiddetlenmemesi için Filistinlilere karşı SİHA kullanacağı aktarıldı.

İsrail zulmü kamerada! Yaşlı adamı komaya soktular İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da yaşlı bir Filistinliye darbetti. Başını yere vuran yaşlı adam, bilincini kaybetti.